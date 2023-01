Piden fiscalía especializada en personas desaparecidas

Para que no esté subordinada al Poder Ejecutivo: Luz de Esperanza

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Porque han pasado meses y hasta el momento no se ve panorama para que salga re­forma alguna, el colectivo Luz de Esperanza se manifes­tó ayer en el Congreso de Ja­lisco para exigir a diputados locales destrabar la iniciativa para que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas se vuelva independiente y autó­noma.

Con pancartas y diversas consignas, familiares de des­aparecidos no dejaron de la­mentar la poca voluntad ma­nifestada por diputados, sobre todo cuando estas reformas son exigencias directas que han salido desde los colecti­vos en un afán de facilitar las labores en materia de desapa­rición que se llevan al estado, y que la institución encargada de ello deje estar subordinada como tal al poder ejecutivo.

“Poder lograr que se mo­difique y sea una fiscalía es­pecializada, tal como lo mar­ca la ley general, que dice que todas las fiscalías de desapare­cidos tienen que ser especiali­zadas, no especiales, porque al ser especial tiene un trato muy diferente; depende de la Secretaría General de Gobier­no. ¿Cómo es posible que una institución de procuración de justicia esté a cargo del ejecu­tivo?”, expresó Héctor Flores, vocero del colectivo.

No dejaron de insistir en que, de llevarse a cabo estas modificaciones, las investiga­ciones podrían avanzar mejor, ya que para empezar serían reales y no simuladas, como hasta el momento se ha visto.

“No hay avances. Desde el año pasado que estamos pidiendo esto y no hay nin­gún avance en las carpetas de investigación, se están ha­ciendo mesas de trabajo que solo son para simular y hasta los mismos Ministerios Pú­blicos están diciéndonos que no los dejan trabajar. Enton­ces, necesitamos una fiscalía realmente independiente, au­tónoma, para que no le esté tapando ni a la fiscalía, ni a nadie. Tener nosotros un poco de certeza de que de esta ma­nera se va a pelear en contra de la corrupción”, añadió Flo­res González.

También, y luego de entre­gar un escrito al Congreso, el colectivo urgió porque se ha­gan cambios para que la de­claración especial de ausencia se emita en seis meses y no en años como ocurre actualmen­te. Además, cuestionaron que no haya juzgados especiales para la declaración, ya que los llevan los juzgados fami­liares.