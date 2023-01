Hagamos exige libertad para los tres estudiantes, presos políticos de Alfaro

Solo se estaban manifestando: Ernesto Gutiérrez Guízar, presidente de Hagamos

En Jalisco están presos tres estudiantes por ejercer su de­recho a la manifestación y en Hagamos exigimos su libera­ción inmediata. Es inadmisi­ble que quienes se enfrenten a gobiernos autoritarios y a los intereses inmobiliarios ter­minen en prisión como parte de un mecanismo del poder contra la disidencia, reitera el presidente de Hagamos, Er­nesto Gutiérrez Guízar.

Iván Cisneros, Javier Ar­menta y José Rojas, estudian­tes de la Universidad de Gua­dalajara que se encuentran en prisión, formaron parte de manifestaciones junto con ve­cinos de la zona de Huentitán en Guadalajara con el fin de defender el carácter público de un parque en el que se pre­tende llevar a cabo un desa­rrollo inmobiliario conocido como Iconia, recalcó.

“La construcción de este parque fue decretada en 1980 por el Congreso del Estado de Jalisco y en 2008 el Ayun­tamiento de Guadalajara, in­cumpliendo el decreto ante­rior, firmó un convenio con una empresa privada para el desarrollo de torres de depar­tamentos a cambio de obras públicas para la ciudad que, desde entonces, no han sido entregadas en su totalidad. Los plazos de cumplimiento han vencido sistemáticamen­te sin que las empresas tengan responsabilidad, y en varios gobiernos municipales, se ha renegociado con los particu­lares, por encima del bien pú­blico. Incluyendo a Enrique Alfaro en 2016”, apuntó el dirigente estatal.

Ante esto, vecinos y es­tudiantes interesados se ma­nifestaron pacíficamente en 2021. Su manifestación im­plicó reforestar el lugar, informar a personas vecinas, acampar en los alrededores y mantener una protesta pa­cífica. Posteriormente fueron desalojadas las personas ma­nifestantes con lujo de vio­lencia y comenzó un proceso legal en su contra, dijo.

“El juez Felipe de Jesús Rivera Gallegos dictó prisión preventiva a estos tres estu­diantes bajo las presiones en contubernio con el gobernador Enrique Alfaro, mismo que ha declarado una guerra política, comprobable en medios y sus acciones, en contra de la UdeG y sus integrantes. La medida es desproporcionada, basada en la mentira de pre­sencia de armas, y un abuso de la medida cautelar que ata­ca el principio de presunción de inocencia; además hay ele­mentos para considerar que el juez implicado tiene conflictos de interés al estar casado con quien fungiera como síndica del Ayuntamiento de Guada­lajara y que fue señalada por estos mismos estudiantes por el caso Iconia”, subrayó Gu­tiérrez Guízar.

El componente político de esta detención es eviden­te y es producto del reparto de cuotas y cuates en el Po­der Legislativo, por parte de una mayoría servil a Enrique Alfaro. Desde Hagamos nos hemos pronunciado desde nuestra consolidación como partido político local en Jalis­co en favor de la autonomía de los poderes, la selección por cualificación de quienes integran el Poder Judicial, la libertad de manifestación y el derecho a la oposición, expre­só el presidente de Hagamos.

Por eso, exigimos la liber­tad inmediata de Iván Cisne­ros, Javier Armenta y José Rojas; así como una revisión de la pertinencia de su juzga­dor. “Libertad para los estu­diantes presos políticos, ya”, insistió.

Alfaro niega intromisión en el caso: es un conflicto entre particulares, reitera

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, negó que su administración se entrometa en los otros poderes del estado y reprima la protesta, como lo han denunciado autoridades y estudiantes de la UdeG tras la decisión de un juez de impo­ner prisión preventiva oficio­sa a tres estudiantes univer­sitarios que protestaron para exigir la recuperación de un predio público.

En un mensaje publica­do en sus redes sociales, el mandatario exhortó al Poder Judicial para que reconsidere la medida cautelar impuesta a los tres jóvenes y puedan se­guir su proceso en libertad.

“Con absoluto respeto al Poder Judicial y en el marco de la comunicación institucio­nal entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhor­to para que se encuentre una ruta que permita que los jóve­nes enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Siempre he teni­do mis reservas respecto a la prisión preventiva oficiosa y por eso creo que sería correc­to encontrar dentro del marco legal el mecanismo para que el día de mañana puedan se­guir el juicio en libertad, sin que esto signifique exonerar a nadie.

Insistió en que son falsas las acusaciones en su contra respecto a que él gira instruc­ciones para presionar el futu­ro legal de los estudiantes y garantizó el respeto absoluto a la división de poderes y a las determinaciones que conside­ren en este caso.

“Por estas dos razones, hasta el día de hoy yo no he opinado ni expresado mi postura sobre la disputa le­gal que llevan una empresa inmobiliaria contra un grupo de estudiantes que presunta­mente invadieron un predio particular durante más de 100 días en el año 2021. El gober­nador del estado no puede in­miscuirse en un asunto entre particulares. El gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judi­cial resolver el asunto confor­me a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del gobernador. Esto es ab­solutamente falso y quiero, como siempre lo he hecho de frente y hablando con la ver­dad, explicar por qué”, dijo el mandatario.

Aseguró que nadie está detenido en Jalisco por ma­nifestarse, y que la situación de los tres estudiantes se debe a la probable comisión de un delito que la empresa afectada acusa en la denuncia presenta­da ante la Fiscalía del Estado, y la deliberación del caso que se dará en algunas horas por parte del Poder Judicial.

“El terreno que estos jóve­nes dicen que es un parque, no es un parque, sino una propie­dad privada. Este predio hace años fue propiedad del mu­nicipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal siendo presidente Alfonso Petersen. Su cabildo autorizó la venta y este decreto fue avalado por un consejo del que por cierto formaba parte la Universidad de Guadalajara. Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ile­galmente. Es al Poder Judi­cial, no al Poder Ejecutivo, ni al gobernador, a quien le toca Aresolver el tema y hacer justi­cia”, dijo Alfaro. (Con información de Agencias)