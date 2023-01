Ponen fotomultas fantasma en el Circuito Metropolitano

No es justo; no vamos a la velocidad que marca la cámara: Víctimas

Los dispositivos instalados tanto en la vialidad de ingreso al pueblo de Tlajomulco, como por avenida López Mateos, ponen infracciones a quienes incluso tienen sus autos parados por meses

Por Rafael Hernández Guízar

Habitantes de Tlajomulco de Zúñiga denunciaron ayer que las cámaras de fotoinfrac­ciones que están colocadas a la entrada del pueblo ponen multas fantasma.

Y es que a decir de quienes denunciaron a Página 24, en muchas de las ocasiones, aunque vayan dentro de la velocidad que se señala como límite en el Circuito Metropo­litano –la carretera de entrada al pueblo– de todos modos son infraccionados.

“A nosotros nos pasó que nos llegaron supuestamente que 10 multas que ni idea te­níamos que nos habían pues­to, y eso nos dimos cuenta porque ahora que fuimos a pagar el refrendo salieron, con que son como 12 mil pe­sos ya con todo y el refren­do de este año, y pues no es justo porque no es cierto que vayamos a esa velocidad que dicen, no es cierto porque yo siempre voy cuidando eso, yo siempre he dicho que esas cámaras ponen las infraccio­nes aunque la gente no vaya rápido”, dijo muy enojado Fernando Castro, uno de los entrevistados.

Y es que a decir de los ciu­dadanos, este tipo de proble­mas son recurrentes, tanto por el señalado circuito, como por la misma avenida Adolfo Ló­pez Mateos.

“Ah sí, no nomás soy yo, también le pasó a mi hijo, y tampoco es cierto que haya pasado así, más porque el carro de mi hijo tiene tres meses descompuesto, y pues a menos que lo haya llevado a empujones no me explico cómo es que pasó por ahí, y tratamos de abrir las imáge­nes para ver las fotos pero no se abren, no hay, enton­ces pues eso nos dice que son multas de mentira, pues obviamente no vamos a pa­garlas”, indicó.

Por su parte, Alberto Cas­tro, otro de los entrevistados dijo: “Pues lo que yo me he fijado, es que cuando pasa un carro que va rápido y toma la foto es cuando nos llega a to­dos, porque en una de las fo­toinfracciones que me pusie­ron pasó un carro muy rápido, y me acuerdo perfecto porque es un carro que me gustó mu­cho, y pasó rápido y a mí me llegó la infracción porque es el día y la hora a la que suce­dió eso”, dijo.

Hicieron un llamado a la Secretaría de Transporte (Se­tran) para que haga revisio­nes a estos instrumentos de infracción, y así evitar que lleguen multas erróneas a la ciudadanía.