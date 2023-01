Imperan los desechos en Infonavit La Soledad

Vecinos exigen acciones al alcalde tonalteca

Mucha gente se ha adueñado de espacios públicos para poner sus tiliches, lamentan

Por Rafael Hernández Guízar

Como basurero lucen los alrededores de la colonia In­fonavit La Soledad, del muni­cipio de Tonalá.

Y es que tanto en las jar­dineras como en los cajones de estacionamiento, abunda la basura, muebles abandona­do, llantas y hasta costales de concreto, muchos desperdi­cios que son dejados en la vía pública y que ninguno de los habitantes del sitio acepta ser el dueño.

“Pues ya son años de es­tar así, y el ayuntamiento ha dejado que los vecinos hagan lo que quieran, eso está muy mal, nadie se hace responsa­ble las áreas verdes y todos quieren agarrar espacios pero nadie hace nada por el lugar”, denunció la señora Martha Martínez, una de las molestas vecinas que urgieron al ayun­tamiento por una solución in­mediata.

“Una vecina agarró tres cajones de estacionamiento y tiene muebles y cosas, y otro vecino tiene como cinco es­pacios y están llenos de llan­tas porque se dedica a vender llantas, y eso es algo que el ayuntamiento debe de estar al pendiente porque la gente se queda sin estacionamiento por ejemplo y es un muladar, un cochinero”.

Y es que “en un plan muy gandaya” según se dijo por esta molesta ciudadana, hay muchos vecinos que se han apropiado de espacios públi­cos, de cajones de estaciona­miento, incluso de jardines, que son usados como bode­gas para basura, para muebles viejos y llantas que luego en temporada de lluvias provo­can la propagación de mosco transmisor del dengue.

Y el problema va más allá. Cuando los vecinos piden ayuda a las autoridades, en el ayuntamiento no sólo los igno­ran, sino que –a decir de esta molesta mujer– pareciera que les ponen más problemas para la comunidad pues en el caso de las áreas verdes, por ejem­plo, no van a podar los árboles, pero sí a cobrar multas cuando algún ciudadano trata de man­tener en orden las cosas.

“Yo creo que el ayunta­miento debería de estar más al pendiente de las zonas don­de hay departamentos porque uno les pide que estén al pen­diente y no hacen nada, por ejemplo, de las jardineras no hacen nada. Se les pide que vengan a ver que se necesita que poden los árboles y no vienen y cuando uno quiere contratar a alguien pues co­bran un dineral, y se supone que son cosas que le toca al ayuntamiento y no lo hacen”, finalizó la molesta mujer.