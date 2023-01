Denuncian “cacería” de policías viales

Paran conductores “al azar” para infraccionarlos

Las y los funcionarios detienen sin motivo a los automotores; luego de pedir documentación, amagan con enormes multas o el retiro del vehículo; ante los amagos, las personas dan moche

Por Rafael Hernández Guízar

Que policías viales arma­ron una cacería de brujas en las inmediaciones del estadio de fútbol Akron, al ponien­te de la ciudad, denunciaron ciudadanos muy molestos.

Tras una denuncia ciuda­dana que llegó a la redacción de Página 24 acudimos a la zona para constatar las que­jas de ciudadanos, quienes lamentaron que hay muchos policías viales que se están dedicando a parar a conduc­tores “al azar”, a manera de retenes en los alrededores del estadio, donde sin motivo alguno se les detiene y se les piden sus documentos, la intención según dijeron, es la de infraccionar la mayor can­tidad posible de personas.

“Hablan de cacería los muy cabrones y andan pa­rando a la gente sin motivo alguno a mí ya me detuvieron cuando venía por aquí, y casi me quitan la camioneta, pues obviamente que no le dejé, pero sí me tumbaron 200 pe­sos, y no tenían razón, pero es la palabra de uno contra la de ellos, por eso pues acaba uno cediendo”, lamentó Augusto Magaña, uno de los ciudada­nos entrevistados.

“Es bien desesperan­te cuando llegas a un punto como este porque definitiva­mente si no les das su mocha­da pues lo que va a pasar es que te van a quitar el carro, y como me dijo uno cuando me detu­vo, me dijo que era mi palabra contra la de él, entonces pues definitivamente entendí que te­nía todas las de perder, así que pues acabé dándole, pues ya qué más”, agregó.

Nosotros mismos recorri­mos las vialidades que se en­cuentran en los alrededores del estadio de futbol, y en efecto constatamos una gran cantidad de policías viales a bordo de motocicletas y camionetas.

Ciudadanos en general exi­gieron a la Comisaría General de la Policía Vial que imple­mente alguna opción que per­mita evitar la corrupción.

De hecho, una de las pro­puestas de los ciudadanos es que los policías viales traigan consigo cámaras de video que documenten su actuar.

Con lo anterior, según los ciudadanos, podrían evitarse los actos de corrupción tanto de los policías como de aque­llas personas que recurren a las dádivas para evitar las sanciones al infringir el regla­mento y la misma Ley de Mo­vilidad del estado de Jalisco.