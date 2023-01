“¡Verificación no, afinación sí!”

Imposible que autos antiguos pasen las pruebas: Manifestantes

Por Rafael Hernández Guízar

Alrededor de un centenar de ciudadanos protestaron ayer en el centro de Guada­lajara contra la verificación controlada del gobierno del estado de Jalisco.

Miembros del movimiento antiverificación sentenciaron que están en total desacuer­do en las medidas que se han anunciado por la admi­nistración de Enrique Alfa­ro Ramírez para que a partir del presente mes de enero se inicie con la exigencia de la verificación controlada don­de se ha contemplado sacar de circulación a los vehículos que no pasen las pruebas que se estarán practicando en los centros de verificación.

“Nosotros lo que quere­mos es que se haga un pro­grama en donde se tome en cuenta que no todos los ca­rros están en las óptimas con­diciones pero no porque la gente no quiere arreglar sus carros, sino porque en mu­chas ocasiones es para lo que tienen, por ejemplo, pensamos en los que trabajan en los tianguis, en los que trabajan llevando gente y así, es gen­te que va al día y que necesita su carro para trabajar, que si les quitan los carros qué van a hacer; además, no se pueden aplicar las mismas pruebas los carros que están saliendo de la agencia que a los carros que tienen 40 o 50 años, no es adecuado ni es posible, tiene que ser una cuestión e equidad y no de igualdad, además, sa­car de circulación a los carros no es algo que la gente vaya a aceptar, no es algo que es­temos dispuestos a aceptar”, dijo en entrevista con Pági­na 24 Aldair Cobián, uno de los dirigentes del movimiento de antiverificación.

En punto de las 10 de la mañana, se dieron cita en la glorieta de la Minerva para di­rigirse en caravana al Palacio de Gobierno, alrededor de 60 carros y camionetas de mo­delos atrasados con leyendas alusivas al rechazo a la veri­ficación.

Por parte del gobierno es­tatal, se recibió a una comiti­va donde se comprometieron desde la Subsecretaría de Asuntos del Interior a realizar una audiencia entre el grupo antiverificación y la Secretaría de Medio Ambiente, la Policía Vial, y la Secretaría General de Gobierno para analizar la posibilidad de hacer cambios sustanciales al programa de verificación controlada.

Asimismo se exigió por parte de los manifestantes que se baje el costo de la verifica­ción a mitad de precio y que no se cobre hasta que el carro sea aprobado.