Truenan tapatíos contra derroche inútil en el centro

“Pablo Lemus gasta en atractivos navideños en vez de seguridad pública”

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos se dijeron mo­lestos por el gasto que se ha ejercido en el centro tapatío para cosas que consideran in­útiles, tales como un carrusel de 26 millones de pesos que ni siquiera se ha instalado.

Y es que al momento, la crisis económica y de segu­ridad que azota la ciudad, se convirtió en un detonante que los ciudadanos señalaron, se trata de ocurrencias del go­bierno de Pablo Lemus Nava­rro que en nada ayuda a mejo­rar su calidad de vida.

“Pues me parece que son pendejadas joven, mire, de qué nos sirve un changado carrusel, que además estuvo carísimo, y dónde está, ni si­quiera lo han puesto, otra, en lugar de haberse gastado tan­tos millones de pesos en esas cosas, deberían de haber con­tratado más policías, de poner cámaras en los policías, de comprar patrullas que sirvan, porque luego nos las dan carí­simas al pueblo y no ajustan, en fin, son cosas que deberían de haberse puesto en lugar de un pinche carrusel”, lamentó Sergio Alberto Álvarez, uno de los entrevistados.

Y agregó: “Nosotros cree­mos que deberían de ir a las colonias y ver lo que se ne­cesita, la gente necesitamos vivir tranquilos, vivir en paz, salir de casa sin el miedo de que te salga un cabrón y te quite lo poco que tienes, de que no te roben el carro o que te le roben cosas, porque son nuestros medios de tener dine­ro, esas cosas son las que ne­cesitamos los ciudadanos, no un pinche carrusel, no joven, eso es corrupción y además, eso es tener ganas de vernos la cara de idiotas, y se le olvi­da al presidente que no somos idiotas, que a veces nos com­portamos a ‘si es otro cosa, y digo, nos comportamos por­que andamos eligiendo a ese tipo de gobernantes, pero ahí vienen las elecciones”, soltó.

Por su parte, Humberto Samaniego, otro de los entre­vistados, destacó que el Paseo Alcalde ha sido una mala in­versión, ya que lejos de que se haya convertido en un atrac­tivo para la ciudadanía y los turistas, es más bien el modo en el que muchos negocios se han ido a pique.

“Pues allá donde están po­niendo la escultura esa, qué cosa tan inútil, la gente cuan­do tenga problemas lo que va­mos a tener que hacer es venir a verla y a ver si así se nos olvida, porque de otra mane­ra no veo forma de que eso nos sirva, no hay alumbrado público suficiente, no pasan las patrullas, es más, no hay calles dignas, son puras pun­tadas las del alcalde”, dijo.

Los ciudadanos entrevis­tados destacaron que debe­ría de replantearse la forma en la que se gasta el recurso público, además de que de­bería de hacerse consultas con la ciudadanía para to­mar decisiones de invertir en obras de arte o cosas in­necesarias como el carrusel de 26 millones de pesos.