“No dejaremos que nos quiten nuestros carros”

Truenan contra anuncio de deschatarrización

Por Rafael Hernández Guízar

“Si me quitan mi carro yo sí le parto la madre a los de trán­sitos, aunque me lleven al bote (cárcel) señaló ayer un ciuda­dano molesto por el anuncio de que saldrán de circulación miles de automóviles.

Luego de que se anunciara que los carros que no pasen la verificación controlada serían sacados de circulación al ser considerados como “chatarra”, ciudadanos se dijeron en to­tal desacuerdo, de hecho, hay quienes señalaron que están dispuestos a defenderlo a costa de lo que sea pues es el único modo de alimentar a sus fami­lias.

“Y ya para lo que me que­da, dos o tres años qué tiene, yo no tengo empacho, porque por qué vamos a dejar que esos cabrones (los policías viales) nos quieran quitar nuestros carros; luego, dicen que dizque van a dar unos apoyos, quiero saber qué tipo de apoyos y cómo le van a hacer, yo por ejemplo aunque me regalen el enganche de un carro nuevo, no puedo pagar­lo, no tengo para eso, si con trabajos traigo la camionetita que traigo, porque es en la que repartimos lo que prepa­ra mi señora, las salsas y las gelatinas en las tienditas, así sacamos para comer”, subra­yó ayer muy molesto el señor Modesto Fernández, uno de los ciudadanos que acudieron a la marcha contra la verifi­cación.

Jaime Ortega, otro de los entrevistados, indicó: “Es bien fácil, no me vas a poner go­bierno a gastar dinero que no tengo, punto. No tengo yo por qué meterme en una bronca así porque no me van a dar un cré­dito, no voy a poder pagar un crédito, no quiero un crédito; para empezar, no quiero otro carro que no sea el mío, yo no tengo otro carro no sólo por­que no tengo capacidad para eso, es que este es el que me gusta y el que me es funcio­nal”, destacó.

De acuerdo con declaracio­nes oficiales, aquellos automó­viles que no pasen las pruebas de verificación por dos años seguidos serían sacados de cir­culación, algo que enardeció a la ciudadanía.