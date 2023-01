Admite Javier Armenta temer por su libertad

“Enrique Alfaro tiene a muchos jueces en el bolsillo”, dice

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al reiterar su acusación en contra del gobernador Enri­que Alfaro, de querer meterlo a la cárcel por la defensa que ha hecho del Parque Resis­tencia Huentitán, el exlíder de la Federación de Estudian­tes Universitarios (FEU), Ja­vier Armenta, invitó a la ciu­dadanía a acompañarlo a la audiencia que tendrá hoy en Puente Grande.

A través de un video que difundió en sus redes so­ciales, el también activista emitió un mensaje en el que habló no solo del miedo que siente ante la posibilidad de que se le encarcele por la de­fensa que ha hecho del predio en Huentitán –donde se pla­nea Iconia–, sino de la certe­za que tiene respecto a que no dejará de alzar la voz por las causas sociales.

“Por encarcelar a lucha­dores sociales no se frena la justicia. No soy ingenuo, sé que el jueves podemos perder y enfrentarnos a una situa­ción difícil. Sé que el gober­nador tiene a muchos jueces en el bolsillo y que nos pue­den meter a la cárcel a pesar de que no hay ningún delito, porque defender un parque no es un delito. Pero creo que el mensaje que hemos dado de lucha, es el mensaje que vale la pena y con que mucha gente se convenza que no es normal vivir así, con eso va­lió la pena”.

Aseveró que el gober­nador podrá tener a jueces comprados en el estado pero no en todo el país, por lo que dijo que si no es aquí, en otro espacio podrán encontrar la justicia que buscan. Sin em­bargo, no dejó de llamar a la ciudadanía a acompañarlo a la audiencia que tendrá hoy jue­ves en Puente Grande.

“El jueves lo que vamos a enfrentar lo vamos a hacer con la frente en alto, porque la razón nos atiende, y porque no es justo que el gobierno in­tente callar a quienes alzamos la voz por la justicia. Ojalá, a la audiencia del próximo jue­ves, nos puedas acompañar fí­sica o también virtualmente, con tu playera del parque si la tienes, va a ser un evento muy importante y sé que será un lugar en donde se mezcla­rá el miedo y también el amor y las ganas y la sed que tene­mos de justicia”.

En marzo pasado Armen­ta, junto a vecinos y estu­diantes de la FEU, asentaron un plantón permanente en el Parque Resistencia Huentitán a modo de protesta por el pro­yecto inmobiliario que se pla­nea para la zona. Tras varios meses, estos fueron desaloja­dos de manera violenta y un par de activistas, entre los que se encuentra el expresidente de la FEU, fueron acusados por el delito de “despojo de inmuebles y aguas”.

El 23 de diciembre pasa­do iba a tener una audiencia a la que no pudo asistir por­que tuvo Covid-19, por lo que hoy jueves, a las 14 horas, se presentará a comparecer a Puente Grande en donde pue­den vincularlo a proceso. Por todo esto Javier Armenta acu­só persecución política.