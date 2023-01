“Una gran pendejada, la escultura ‘El Palomar’”

Derroche de dinero, no sirve de nada: Ciudadanos

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos tronaron ayer contra el ayuntamiento de Guadalajara debido a que consideraron estúpido el gas­to en la obra de “El Palomar”, misma que se está instalando en el Paseo Alcalde, en pleno centro tapatío.

De acuerdo con los en­trevistados es indigno que el ayuntamiento de Guadalajara haya gastado millones y mi­llones de pesos en la instala­ción de dicha obra, pues con­sideraron que se trata de algo inútil que en nada beneficia a la ciudadanía.

“Es una pendejada, así de fácil, esto a quién beneficia porque hay tanta gente que se está muriendo de hambre, tanta gente que no tiene ni donde vivir no qué hacer y estos pendejos gastándose el dinero así, es una mamada la verdad”, dijo muy enojad uno de los entrevistados.

Otro ciudadano quien pre­firió no revelar su nombre fue más allá: “Yo digo que el presidente se debería de dejar de mandas, que no la chingue, aquí esta babosada nomás en­torpeciendo el tráfico, cerrada la calle y un desmadre porque se les ocurre poner eso, mejor que hagan un albergue para la gente de la calle, que pongan un comedor para los que no tienen que comer, no sé, algo de beneficio, esa chingadera a quién beneficia”, indicó.

Una ciudadana dijo muy molesta: “Es una pérdida de tiempo y de dinero, habiendo tantas cosas que se pueden hacer, pero mire, esto, ade­más de que nomás obstruye, nomás por hacer sus pinches monumentos y gastarse el di­nero a lo pendejo, mejor que nos lo den a la gente, tantas cosas que se pueden hacer, que vean el agua, el alumbra­do público, no esa mamada que sabe qué chingados es”.

Esta obra, se realiza en los cruces del Paseo Alcalde al cruce con la calle Leandro Valle, en el centro de Guada­lajara, en el extremo sur de dicho paseo, en la avenida 16 de Septiembre.

Fue generalizada la moles­tia por la inversión del ayun­tamiento de Guadalajara, algo que según los entrevistados, se­ría reclamado en las próximas elecciones al hoy alcalde tapa­tío, Pablo Lemus Navarro.