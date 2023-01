Protestarán contra la verificación vehicular

Son miles de autos los que no pasarán la prueba: Jaime Aldrete

Por Rafael Hernández Guízar

Cientos de ciudadanos saldrán el día de hoy a las calles de Guada­lajara para protestar en contra de las medidas adoptadas por el go­bierno del estado de Jalisco para sacar de circulación miles de au­tomóviles.

Se trata de todos aquellos que es­tán en contra de la verificación ve­hicular al menos en la manera en la que fue planteada por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez luego de que en el programa de “verificación responsable” se pusiera entredicho la prevalencia de los automóviles que tienen más de 10 años de anti­güedad, y sobre todo aquellos que funcionan con carburador puesto que de acuerdo con especialistas, no pasarán estos las pruebas de verifica­ción controlada.

“No están pasando las pruebas de la verificación entonces no sa­bemos qué es lo que va a pasar con todos esos carros porque la gente no tiene ahorita para comer, mucho menos para arreglar los carros, y me­nos para verificar, eso es lo que no está tomando en cuenta el gobernador, y eso es lo que está causando tanta in­certidumbre en la gente, porque a final de cuentas necesitan los vehículos para trabajar, para moverse, y no estamos en contra de verificar, estamos en contra de que la verificación sea un negocio contra la misma gente”, dijo ayer en entrevista con Página 24 Jaime Aldrete Medina, el presidente de la Coordinadora Jalis­ciense de Asuntos Medioambientales.

Y agregó: “Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos diga qué va a suce­der con todos esos carros que no van a pasar las pruebas, que nos digan si van a dar por parte del gobierno un subsidio o de plano si en verdad van a cumplir la amenaza que lanzaron para tratar los ca­rros de la gente como si fueran chatarra y sacarlos de circulación, porque de ser así el programa que se avecina es muy grave”, dijo.

A decir de Jaime Aldrete, la situa­ción es bastante grave pues en este momento más de la mitad del padrón vehicular en el estado de Jalisco está por debajo de los requisitos mínimos para aprobar las pruebas qué se reali­zan en los centros de verificación de acuerdo al programa que impulsó la actual administración estatal.