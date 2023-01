Largas filas para pagar el predial

Tradición, como cada año…

Muchos prefieren acudir para tener certeza sobre el pago y los documentos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A pesar de que los munici­pios cuentan con alternativas de pago en línea o en otros espacios, la tradición de los primeros días del año con re­caudadoras abarrotadas no se perdió, ya que ayer desde muy temprano cientos de ciudada­nos se formaron para ponerse al día con sus impuestos.

En un recorrido se consta­tó que las principales recau­dadoras del centro de Gua­dalajara lucieron concurridas desde las primeras horas de la mañana, particularmente de adultos mayores quienes refirieron su costumbre de ir a pagar impuestos como el predial, convirtiéndose así en los primeros del 2023 en ha­cerlo.

En la recaudadora que se encuentra entre las calles Co­rona y Pedro Moreno, más de alguno refirió aprovechar estos primeros días para qui­tarse de problemas sobre todo ahora que cuentan con dinero para ponerse al corriente con lo que les toca.

“Es lo que hay y ya lo sa­bemos. Cada año aprovecho los primeros días, me ma­drugo y me vengo a formar, como los tengo más tranqui­los, aquí me hago a la idea de que me demoraré un par de horas pero al menos ya sal­dré con un pendiente menos”, expresó don Hugo Carmona, quien comentó haberse tarda­do al menos dos horas para completar su pago desde que se formó.

Pese a las bajas tempera­turas que se registraron desde temprano, docenas abrigados con buenas chamarras y al­gunas bufandas expresaron además no tener interés por el pago de sus impuestos en lí­nea, por considerar que puede ser inseguro o más lío al mo­mento de aplicar por algunos de los descuentos que los mu­nicipios ofrecen por pronto pago.

“La verdad yo no le hallo muy bien a eso de las com­putadoras, una vez mi hija trató de hacerme el pago en línea pero luego fue un pro­blema porque no supimos si aplicaba o no descuento, y mejor me vengo, como siempre lo hago desde hace años, tempranito, y ya me­jor directo con una persona para ver mi descuento (…). Me aplican el descuento por viudez”, refirió por su parte don Porfirio.

Ya sea predial o refrendo vehicular, ciudadanos refirie­ron estar conformes con for­marse los primeros días del año para hacerlo todo en per­sona y acceder a descuentos sin tantas complicaciones.

En este caso, cabe recordar que para el primer impues­to los descuentos varían por cada municipio, sin embargo, lugares como Guadalajara ofrecen el 10 por ciento por pronto pago (y otros de has­ta del 50 por ciento por edad u otra condición), en tanto que por el refrendo también se está aplicando del 10 por ciento sin importar la moda­lidad de pago.