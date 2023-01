Azota inseguridad en Valle de los Molinos

Se robaron retroexcavadora a plena luz del día

Y entonces, de qué sirve la policía municipal de Zapopan, si al final son los ciudadanos quienes investigan y no permiten que las cosas queden impunes, cuestionan

Por Rafael Hernández Guízar

Enorme inseguridad se vive en el fraccionamiento Valle de los Molinos, en Za­popan, se robaron hasta una retroexcavadora a plena luz de día.

El pasado domingo 1 de ene­ro, antes del mediodía, se roba­ron una retroexcavadora de un taller mecánico, a plena luz de día, nadie hizo nada al respec­to, ni la policía, pese a que para cometer este delito tronaron candados y cadenas del negocio que se encuentra sobre una de las avenidas más transitadas de este fraccionamiento.

“Pues me dijeron que se habían metido aquí al taller y que se habían robado la máquina, yo pues vine, y me die cuenta de que se llevaron la retroexcavadora, y lo peor pues es que no es mía, es de otra persona que la estaba guardando aquí porque nos pidió oportunidad por la obra que están haciendo aquí en el Parque Rojo. Entonces digo yo, qué seguridad tenemos si a plena luz de día se llevan una máquina así y nadie dice nada, y luego, estaban gran­des las cadenas y hacen ruido cuando las truenan, cómo es posible que de la patrulla ni sus luces, y peor, que cuan­do se les habla para reportar lo sucedido parece que uno que es la víctima fuera el de­lincuente porque me tenían como retenido sin dejarme ir a ningún lado, hasta que le hablé a mi abogado para que viera esto es cuando ya las cosas empezaron a cambiar”, dijo muy molesto el dueño de un negocio que fue atracado el pasado fin de semana.

Y es que a decir de este ciu­dadano, los robos son constan­tes en la zona, y por desgracia, aunque cuentan con un cuartel de policía, la capacidad de res­puesta es casi nula.

“Lo que estamos viendo es que en verdad la policía no tiene capacidad, no vienen cuando se les necesita, ah pero eso sí, aquí los ves preguntan­do una serie de cosas que qué bárbaro mano, y los rateros andan como si nada, lo bue­no es que ya fue encontrada la máquina porque tiene locali­zador satelital, la encontraron aquí mismo en el fracciona­miento y les dije y lejos de ir a ver dónde estaba a huevo quieren que les dé yo santo y seña, como si yo hubiera visto lo que pasó”, siguió el moles­to ciudadano.

El caso mencionado es uno de los varios robos que se cometieron en los últimos días según vecinos de la zona, mismos que han quedado en la impunidad, pues a ninguno ha llegado la policía ni a frus­trarlo, ni tampoco han tratar de detener a los delincuentes.