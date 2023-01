¡Avenida Rafael Sanzio se está hundiendo!

Ni el alcalde Juan Frangie ni el SIAPA hacen algo: Vecinos

Pasan las semanas y la situación sólo empeora; critican que al gobierno “le vale gorro”

Por Rafael Hernández Guízar

Se está hundiendo la ave­nida Rafael Sanzio, en el municipio de Zapopan, al po­niente de la ciudad.

Por más peticiones y de­nuncias que se hicieron al ayuntamiento zapopano y al mismo Sistema Intermunici­pal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), no hubo respuesta a lo largo de todo el 2022, ini­ció el 2023 y ahora los veci­nos de las colonias Arcos de Guadalupe y La Estancia es­peran que al fin haya atención al grave problema.

“Desde ahorita le estamos diciendo al presidente muni­cipal Juan José Frangie, que si dice que trabaja y trabaja, pues que se ponga a traba­jar por estas colonias, que no porque sean colonias en donde las cosas estén más o menos aceptables no quiere decir que no haya necesidades, porque en realidad son muchas las cosas que estamos requiriendo, por ejemplo esto de la avenida, es que no es posible que esté hundiéndose y que cada año sea lo mismo por las inundaciones que se viven y que pareciera que al ayuntamiento le valga gorro”, destacó Humberto Zaragoza, uno de los vecinos entrevis­tados.

Y agregó, que desde hace años se han hecho peticiones tanto al ayuntamiento como al SIAPA, pero la respues­ta ha sido siempre la misma: Ninguna.

“Le dijimos a Robles Pei­ro cuando fue presidente y no nos hizo caso, le dijimos a Pa­blo Lemus que fue presiden­te en dos ocasiones y no nos hizo caso, gracias a Dios que ya se fue; ahora, le estamos pidiendo a Frangie y tampoco hace caso, y todas esas veces hemos pasado el reporte al SIAPA también y tampoco hay respuesta, entonces que es lo que está pasado, eso es lo que queremos saber qué es lo que pasa, por qué no nos hacen caso, qué es lo que es­tán esperando, que se hunda más, o que de plano se vaya un carro, y peor porque ahora pasan más y más carros y ca­miones por tantos edificios de departamentos que han pues­to en todos lados, y además, es tan complicado esto por­que lo que nosotros vemos es que puede haber algo fatal, un accidente donde se pierdan vidas humanas y ahí sí van a hacer algo o qué pasa”, dijo.

Tras una denuncia ciuda­dana que llegó a la redacción de Página 24 acudimos a la zona para investigar y encon­tramos que las fracturas en el arroyo vehicular, en el piso de concreto son evidentes; de hecho, hay muchas calles a la redonda en donde hay hundi­mientos igual de peligrosos o peores, y donde las autorida­des tampoco han hecho nada al respecto.