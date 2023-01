Persiste socavón en Arcos de Guadalupe

Tiene casi un año y ni el SiAPA o el ayuntamiento lo reparan: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Se terminó el año 2022, y ni el ayuntamiento ni el SIA­PA pudieron arreglar el so­cavón que ha causado varios accidentes en la colonia Arcos de Guadalupe, en Zapopan.

Se ubica justo en los cru­ces de la avenida Rafael San­zio y la calle Administradores, un enorme agujero de casi 30 centímetros de profundidad y prácticamente el ancho de la calle, donde varios automó­viles han ido sufriendo serios daños, pero además son veci­nos y ciudadanos en general quienes se han visto afecta­dos, sin que haya responsabi­lidad alguna por parte de las autoridades.

“Yo creo que hay que traerle pastel, porque ya va a cumplir un año de estar así y no han querido arreglar aquí, y vienen a veces y le ponen cualquier cosa pero se vuelve a abrir porque no se han de­cidido a arreglarlo bien, no entendemos el por qué de esta situación, pero lo que sí enten­demos es que no les interesa que esto deje de ser un peligro para la gente”, dijo uno de los vecinos entrevistados.

Página 24 dado especial seguimiento a este problema que los vecinos y comercian­tes han reportado en incon­tables ocasiones tanto a las oficinas del ayuntamiento de Zapopan, como a los teléfonos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) sin que al momento tengan una respuesta, sólo omisiones han recibido por parte de las auto­ridades.

“Claro que lo hemos re­portado, no nada más les ha­blamos a los medios como ustedes, también lo hemos reportado por teléfono, inclu­so en internet, pero lo único que recibimos es que nos ig­noren”, siguió el molesto ciu­dadano.

Como ya se ha señalado en anteriores publicaciones, este socavón es sumamente peligroso, puesto que la ilu­minación en ambas vías antes descritas es bastante deficien­te y por ello las personas caen constantemente en el mismo.

Trasciende que es el paso natural para cientos de perso­nas que se dirigen a escuelas y comercios ubicados Sobre la avenida Rafael Sanzio y tam­bién por calles aledañas en la colonia La Estancia.