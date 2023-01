Llenan de desechos canal de aguas negras

Ayuntamiento de Tonalá permite vertedero al aire libre: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Basura, animales muer­tos, muebles, escombro y hasta cadáveres han sido encontrados en un canal de aguas negras que está ubica­do en el municipio de Tona­lá, el ayuntamiento no hace nada al respecto.

Vecinos de la calle Álva­rez del Castillo, al cruce con la avenida Patria en la villa artesanal, denunciaron que el alcalde Sergio Chávez ha sido omiso en atender sus peticiones pues le han es­crito en redes sociales, lo han reportado directamente al ayuntamiento y hasta han llamado por teléfono a las lí­neas de atención ciudadana, pero la respuesta es siempre la misma: Ninguna.

“Mire, es un foco de in­fección y está lleno de ba­sura; además, los indigentes están dando problemas todos los días, porque vienen y ti­ran basura, madera, a cada rato están quemando plásti­co; de hecho, lo reportamos desde agosto y ya estamos en 2023 y nada”, dijo Ana, una de las entrevistadas.

Y agregó: “Mire yo pien­so que cuando quieran el voto de nuevo es cuando van a venir a limpiar, es la única ocasión en que vienen, cada que hay campañas, es lo único que se hace, y pues ya de menos eso, pero ya no vamos a votar por el mismo presi­dente, eso es seguro”.

Ella y muchos otros de los vecinos han pedido a la policía que actúe cuando han detenido en flagrancia a quienes contaminan el sitio pero ni los policías les hacen caso.

“La policía no, les vale, es correcto, ellos no nos ha­cen caso, y ya les hemos di­cho, de hecho hace rato les hablamos y no nos hicieron caso, les hablamos porque estaban quemando plástico y echando basura aquí y ni se pararon, yo por eso le digo al presidente dese una vuelta otra vez por favor, dele una limpiadita, no le va a costar tanto, porque para eso hay gente”.

Salvador, otro de los en­trevistados, destacó que es­tán muy decepcionados de su presidente municipal pues sólo les pidió el voto, y una vez en el poder simplemente los olvidó.

“Es un cochinero esto, es un sitio muy feo, un foco de infección, además es una zona de mucha inseguridad porque hay mucho robo, y luego por la noche pues está peor, si de día da miedo, de noche más. Yo creo que el presidente tie­ne que salir a la calle a ver cómo están las cosas, y que se acuerde de cuando vino y pidió el voto, porque nomás pidió el voto y ya no regresó ni ha hecho nada”.

El llamado fue al presiden­te municipal, a quien recrimi­naron sus omisiones; además urgieron su presencia y la de las diversas áreas del ayunta­miento que están inmiscuidas en la desatención de la zona, donde dicho sea de paso hay una enorme cantidad de indi­gentes y drogadictos que ate­morizan a los vecinos.