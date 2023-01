Pésima, imagen de Central Camionera Nueva

Así se recibe a miles de turistas

Andador frente a la entrada peatonal se convirtió en baño público, huele horrible a orines y excremento; la gente prefiere no pasar por ahí y tienen que exponer su vida al caminar por el arroyo vehicular

Por Rafael Hernández Guízar

Ni la llegada de miles de turistas a Guadalajara hizo que las autoridades y dueños de predios de los alrededores de la Central Camionera Nue­va limpiaran y arreglaran la zona.

Un andador que está fren­te a la entrada peatonal de la central se convirtió en baño público, huele horrible a ori­nes y excremento, por ello, la gente prefiere no pasar por ahí y tienen que exponer su vida al caminar por el arroyo ve­hicular, entre carros y camio­nes.

“Ay sí, es una cochinada, huele bien feo, yo por eso cada que vengo a la central mejor ni paso por ahí, mejor por debajo de la banqueta o a ver qué, porque huele a puro orín, y luego la gente se hace del baño, y nadie hace nada”, lamentó Carolina Gómez, una ciudadana entrevistada ayer por Página 24.

“Lo que uno quisiera, pues que limpien, para que ya no huela así, mire qué vergüen­za que vengan los turistas y vean eso, a mí me daría mu­cha pena, es como si invitas a alguien a tu casa y llegan y huele a orines, como que no va, da pena la verdad, en­tonces pues que se pongan al pendiente, no sé si es delas autoridades o de los dueños de aquí de la central, pero que hagan algo porque no es justo esto”, agregó la mujer tras in­dicar que muchos turistas han externado que en definitiva esta suciedad les deja sin ga­nas de regresar a la ciudad, al menos no en camión.

Por su parte, Lidia Ramí­rez, otra de las entrevistadas y quien vino de Colima a pasar el año nuevo a Guadalajara, destacó que es una pena que la llegada a la ciudad capital sea con ese tipo de recibimientos: “Muy sucio, muy maloliente, con muchas ratas, la gente se hace pipi y popo y pues mire, es la central y nosotros que venimos de fuera vemos esto y pues es muy feo, ni ganas dan ya de venir. Nosotros so­mos de Colima y mire, la ver­dad que esto es muy sucio y da muy mala impresión”.

Asimismo, aseguró que es increíble que esto suceda en una ciudad tan grande como Guadalajara y que en contras­te, allá en su estado no suce­da, pues la central camionera es un sitio verdaderamente cuidado.

“Pues Guadalajara es una ciudad bonita, y cuando uno llega y ve esto pues ya no dan ganas de regresar, esto quita las ganas. Yo digo que si esta es la central deberían de pre­ocuparse por dar mejor vista y que haya sanidad, para que uno vea la ciudad limpia, no cochina como esto. Si se le antoja a uno comer algo, con estos olores, pues ni ganas ni confianza”, finalizó la molesta turista.