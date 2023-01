Alarmante, robo de autos en la colonia Villaseñor

Vecinos denuncian que rateros actúan con total impunidad

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Vi­llaseñor, en Guadalajara, la­mentaron los constantes robos de automóviles a los que están sometidos sin que haya freno por parte de las autoridades.

Vecinos de la zona, indica­ron que la policía municipal de Guadalajara es ineficaz para frenar la inseguridad que azota en sus calles, donde el robo de automóviles y de au­topartes, se ha disparado en los últimos meses.

“Pues sí hay mucho robo, sobre todo de noche, como en todos lados yo creo, pero aquí sí se pusieron bien bravos los canijos, no sé qué pasó, y el problema es que muchos de los vecinos no tienen cochera porque son casas muy viejas y antes no era tan común que la gente tuviera carro, yo digo pues porque esta casa es una casa en la que yo nací, aquí me crie y me la dejaron mis papás, y ya antes de que ellos llegaran ya estaba, entonces como muchos no tienen co­chera pues dejan el carro en la calle y se aprovechan los rateros”, dijo muy molesto el señor Oswaldo García, uno de los entrevistados.

“A mí me parece que sí debería de haber más patru­llaje, porque aquí en la co­lonia que siguen, en Santa Tere no hay robos, y hay más gente, más movimiento, pero sabe, como que allá alguien los puso en paz, no vamos a decir quién para no hacer olas, pero aquí no, como que es para que allá en Santa Tere las cosas estén en calma, oja­lá que así lo hiciera acá, pero no es la policía eh, no son los policías los que ponen orden con los ladrones”, agregó el entrevistado.

Diversas calles como Manuel Aspiros, Agustín de Iturbide y hasta la de Jesús García –una de las más tran­sitadas- tienen el mismo pro­blema, aunque es en estas donde según algunos de los entrevistados, suceden más comúnmente los robos, sobre todo de autopartes.

“Yo no sé joven porque como ya vendí el carro, no me ha tocado, ya estoy grande y ya no manejo, pero he escu­chado a mis vecinos que se quejan, de hecho, a mi vecina del otro lado le robaron el ca­rro y viera qué bonito estaba, nuevecito, lo acababa de sacar de la agencia porque se lo re­galaron los hijos, y que se lo llevan, ya nomás no amane­ció, digo traía seguro y todo, o sea que se lo pagaron, pero lo feo que ha de ser (sic) que amanezca y no esté el carro porque se lo robaron, Dios me libre”, señaló la señora Obdulia Hinojosa, una de las vecinas.

En esta colonia según da­tos oficiales, viven alrededor de 14 mil personas, una can­tidad grande de habitantes, pues se estiman alrededor de cuatro mil 200 hogares, es decir, que se trata de una de las colonias más pobladas de la ciudad e incluso, del estado de Jalisco.

Por ello, son muchas las quejas ante la inseguridad que se vive, sobre todo, por la fal­ta de patrullaje, según se de­nunció a Página 24.