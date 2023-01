Abarrotan Central Camionera

Los viajes a destinos de playa, saturados

Usuarios se quejaron de los altos costos en los pasajes, pero sobre todo de las malas condiciones de la terminal de Tlaquepaque

Por Rafael Hernández Guízar

Cientos de personas em­prendieron ayer el viaje a estados vecinos, para la celebración de Año Nuevo, desde la Central Camionera Nueva en San Pedro Tla­quepaque.

“Vamos a Uruapan, a pasar el Año Nuevo con mi familia, fue algo repentino y pues sí gastamos un billete, nos gastamos como tres mil 300 de ida y vuelta, sí es algo caro la verdad. Yo creo que nos regresamos el martes, y pues hay que llevar también dinero para la cena, sí es una buena cantidad de dinero pero queremos ir con la fa­milia”, dijo Iván, un ciuda­dano entrevistado ayer por este reportero.

Los pasajes para aquellos que emprendieron el viaje con motivo de fin de año, re­presentan un gasto alto, pues por barato que fuera, no ba­jaba de 300 pesos, y eso sólo para los municipios cerca­nos, en el caso de otros es­tados, hasta más de mil pesos representó el costo de cada boleto.

“Nosotros venimos de Querétaro para pasar el fin de año con una hija mía. Pero nos regresamos el domingo porque ya el lunes dos hay que trabajar, sí nos gastamos los mil pesos porque entre el viaje y un antojo pues ya se hace un dinerito fuerte”, dijo Martha Padilla, otra de las entrevistadas.

Cabe señalar que, debido a la festividad de Año Nuevo, los viajes estaban casi satura­dos o saturados para los des­tinos de playa, sobre todo.

“Yo voy para Manzanillo, allá vivo, pero voy a festejar el Año Nuevo con mis hijos, aquí vine con mi mamá para pasar la Navidad”, dijo

“A mí se me fue mucho, fueron dos mil 200 de venida y lo mismo de regreso, fue­ron cuatro mil 400 de puros pasajes, más lo que uno gas­ta porque hay que cooperar aquí, aunque uno esté con fa­miliares, hay que aportar por­que la familia es bárbara, si trae uno dinero come, si no, se queda sin comer”, indicó. En general, los turistas se quejaron de los altos costos pero sobre todo, de las malas condiciones de la nueva cen­tral camionera.