¡Tiradero al aire libre en colonia Las Palmas!

Las autoridades de Tonalá se cruzan de brazos: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Un tiradero clandestino se vive en el fraccionamiento Las Palmas, en el municipio de Tonalá, donde hay de todo tipo de desperdicios que son abandonados en una pequeña barranca al amparo de las au­toridades.

Se trata de un sitio en don­de vecinos de la zona y habi­tantes de otras comunidades han tomado la costumbre de abandonar bolsas de desper­dicios, animales muertos, muebles, llantas y escombro, algo en lo que el ayuntamien­to a cargo de Sergio Chávez Dávalos se ha negado a ac­tuar.

“Pues esto ya tiene tiem­po y ahora se está poniendo peor porque ahora ya vienen así a lo descarado y dejan aquí de todo, y está muy mal esto porque cada día está más lleno de basura y no es que sean los vecinos de aquí, es que vienen de otras partes a dejar aquí la basura y eso no está bien, es un foco de infec­ciones para los que vivimos aquí en Palmas”, dijo Alberto Maldonado, uno de los veci­nos entrevistados por Pági­na 24.

“Yo lo que digo es que de­bería de venir el presidente para que se dé cuenta porque es una asquerosidad, sabemos que han venido ustedes y si se dan cuenta está peor que cuando vinieron la vez pasa­da, ahora si se fijan huele peor y es porque han venido a dejar muchas animales muertos, no sé si son de alguna veterinaria o de donde son pero no está bien, lo que estamos pidiendo al ayuntamiento es que se ha­gan cargo ya de esto porque no lo soportamos”, indicó el molesto entrevistado.

Y es que tras una denun­cia ciudadana que llegó a la redacción de Página 24 acudimos a la zona en cues­tión para constatar el dicho de los vecinos, y en efecto vimos que hay una enorme cantidad de basura que se ha abando­nado en este lugar, algo que pese a las muchas quejas que se han dado al ayuntamiento, la respuesta a los vecinos ha sido siempre la misma: Nin­guna.

Pero con la crisis que se vi­vió en el municipio de Tonalá por la mala recolección de ba­sura donde de hecho, duraron varias semanas sin pasar a re­coger los desperdicios a frac­cionamientos como este, se agravó aún más y ahora hasta los mismos habitantes de este sitio han usado esta cañada para dejar ahí todo tipo de ba­sura.

Por ello, el llamado fue al presidente municipal Sergio Chávez, a quien exigieron que haga algo para evitar la contaminación ambiental en esta zona al tiempo que exi­gieron también mano dura contra quienes dejen los des­perdicios en la vía pública.