SIAPA aumentará el cobro de agua

Aprueban incremento de 8.5% en el servicio

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos lamentaron el aumento a las tarifas del agua potable que se aprobaron para el próximo 2023.

Se trata de un incremento del 8.5 por ciento que se que se aprobaron para que ahora, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Pota­ble y Alcantarillado (SIA­PA), algo que si bien no es tan significativo en cuanto al aumento mismo, sí lo será al momento de pagar en recau­dadoras por el servicio, púes hay ciudadanos que difícil­mente están pudiendo cubrir los cobros que ya se hacen por el organismo público des­centralizado.

“Mire, a veces gastar me­nos agua incrementa más, y yo lo he visto porque a veces gas­to menos y digo pues me va a llegar más barato el recibo, y no, me llega más acaro y es tarifa de hogar, y es que mire, pagamos más por el derecho del agua que la misma agua que gastamos, y en otros lados hay quienes pagan menos, no entiendo por qué pasa esto”, dijo una ciudadana entrevista­da ayer por Página 24.

–¿Usted paga estimado anual o cómo paga?

–No, yo pago mensual­mente y pago 850, 860, el más bajito que me ha llegado son 650, y es cada mes, y en la casa vivimos nada más tres personas, y es tarifa de casa como le vuelvo a mencionar, pero mire, nunca hemos sabido por qué pasa así, y ya tenemos años pagando así, y yo voy y reclamo y no hay respuesta.

–Esto cómo le afecta a us­ted y su familia.

–Pues imagínate, es decir cada que llega el pago pues separar para que del salario nos quede 200 pesos o menos, y lo demás a asegurar el pago del agua porque no podemos decir que nos vamos a endeu­dar porque es casa propia, y hay que pagar mensualmente y a tiempo porque de lo con­trario hasta le terminan a uno quitando la casa.

–¿Ya sabe usted de los nuevos aumentos?

-No pues nos van a acabar de dar en la torre (sic) enton­ces, quiere decir que voy a pa­gar mucho más y siendo tarifa de casa, y la verdad es que qué mal que nos suban los pre­cios, porque entonces de qué sirve que nos suban el salario, porque luego de ahí se viene la luz que es otro servicio que necesitamos todos, y así se va quedando uno sin dinero.

Y es que en la última se­sión del SIAPA, se aprobó que los gastos de administra­ción que los usuarios del ser­vicio deben pagar es de 76.31 pesos, además del consumo de agua, esto es, que por los primeros 10 metros cúbicos de agua potable se pagaran 18.16 pesos por cada metro cúbico, lo que irá aumentando según la cantidad de agua que se consuma.

“Mire todo aumenta, no ajusta para nada, enero es un mes que quién sabe cómo nos vaya a ir”, finalizó la molesta mujer.