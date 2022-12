Los créditos Infonavit aumentarán en 2023

Así nunca acabaremos de pagar nuestra propiedad: Ciudadanos

El aumento en el salario mínimo pegará a millones de mexicanos que pagan su casa bajo el régimen de “Veces Salario Mínimo”, pues el impacto será en el descuento vía nómina

Por Rafael Hernández Guízar

Desconoce una gran canti­dad de ciudadanos el aumen­to que impactará el próximo 2023 en los créditos hipote­carios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

Y es que debido al aumen­to al salario mínimo que se ha anunciado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) los créditos que se otorgaron hasta el día de hoy bajo el régimen de “Veces Salario Mínimo” (VSM) tendrán un impacto fuerte, no sólo en el monto total del adeudo, sino en el descuento vía nómina que se dará en lo general a las personas.

“No chingues (sic) en se­rio, uta (sic) qué pinche robo eso del infiernavit, así nunca voy a acabar de pagar la casa carajo”, dijo Juan Olvera, uno de los entrevistados.

“Eso yo no lo sabía, y como no ha salido en las no­ticias ni nada, o al menos yo no me había enterado, pero tiene lógica, si sube el salario pues nos van a atorar más con deuda y deuda y se me hace que me voy a morir y no voy a poder ver que se acabe de pa­gar esa chingadera” dijo muy molesto el entrevistado.

Alicia Vera, otra de las en­trevistadas, dijo: “Pues yo me acabo de enterar porque me está diciendo usted, pero no tenía idea y ya la verdad que no me ajusta con lo que gano, ahora si me suben el descuento pues peor porque apenas sale uno la quincena, y eso que ten­go dos trabajos y pues más me descuentan y ya tengo 10 años pagando la casa y es a 15 años, y luego como soy yo sola con mis hijos, pues sí me voy a acercar a ver qué pueden ayu­darme”, dijo.

A través de un comunica­do, el Instituto dio a conocer que los ciudadanos que con­trataron el crédito hipotecario bajo ese régimen, pueden acu­dir a las oficinas en horario co­rrido hasta las 2.30 de la tarde, y es necesario llevar la iden­tificación oficial –INE- para acceder a los trámites y poder cambiar de VSM a pesos.