La cena de Año Nuevo, de mil pesos para arriba

El costo varía –ligeramente– según donde compre los insumos

Los últimos festejos del año están a la vuelta de la es­quina, y con esto en mente los tapatíos ya se preparan para la cena de Año Nuevo que realizarán en sus hogares con familia y amigos; se estima que podrían gastar alrededor de mil pesos, o casi seis sala­rios mínimos.

Si bien los costos depen­den mucho de dónde se com­pran los productos y para cuántas personas se cocine, lo cierto es que tras revisar cos­tos en supermercados, tien­ditas, carnicerías, tianguis y mercados, se estimó que una familia de cuatro personas podría desembolsar entre 900 y mil pesos.

Un menú básico que in­cluya pierna o lomo, acom­pañándolo con puré de papa, ensalada básica de zanahoria con col, spaguetti verde, cuer­nitos, un refresco, sidra, uvas e incluso una botana, ronda los mil 21 pesos, no obstan­te, los jaliscienses se pueden ahorrar alrededor de 100 pe­sos si por ejemplo optan por comprar la carne ya prepara­da en tiendas como Walmart (en vez de prepararla desde cero), o si se cambia el tipo de ensalada o botana a degustar durante la cena.

En la actualidad el salario mínimo está en 172.87 pesos, y como para gustos, colores, el número de salarios que se inviertan para la cena varia­rá todavía más si se opta por ejemplo por parrilladas o car­ne asada, que también son co­munes para estas fechas.

Para la carne asada el cos­to total sube, ya que mientras el lomo o la pierna oscilan en­tre 114 y 119 pesos el kilo, la que se utiliza para asar ronda los 200 pesos, lo que hace que el menú completo, para cua­tro personas, ascienda a mil pesos aproximadamente, pero prescindiendo de otros acom­pañantes como la botana.

A decir de algunos tapa­tíos que desde ya se prepa­ran con las compras, cada año los productos se encuen­tran más caros, y es por ello que muchos prefieren desde antes monitorear los costos para tratar de adquirir todo en donde más les beneficie en el bolsillo.

“Y es cuestión de saberle nada más. Si vas y haces tu mandado ya te das una idea, y es bien curioso porque por ejemplo en la carnicería la carne de puerco, la pierna, me sale en 130 pesos el kilo, pero en Walmart me la encontré más barata, o sea, es cuestión de buscarle y tantear para que al final no salga todo tan caro. En casa somos ocho personas, entonces imagínate cuánto te­nemos que comprar”, expresó Alejandra Sandoval.

“Cada año hacemos carne asada, es la tradición, se vie­nen mis hermanos y sus niños y todos traemos o preparamos algo y así ya no nos sale tan caro. Somos muchos, pero ya en grupo no se siente tanto el gasto y más a gusto, aunque sí, la carne, las uvas y otras cosillas están más caros este año, todo sube”, agregó por su parte Josué Mendoza.