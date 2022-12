“¡Juan José ‘Fifi’ está menso!”

Ridículo que quiera multar por jugar casaaritas en la calle: Zapopanos.

Ni siquiera hay unidades deportivas en Zapopan, y las que hay están concesionadas: “Que no manche el alcalde”, sentenciaron habitantes de la ex Villa Maicera

Por Rafael Hernández Guízar

Zapopanos tronaron ayer contra el presidente munici­pal Juan José Frangie Saade luego de que se diera a cono­cer que habría multas hasta por 13 mil pesos por jugar fútbol en la calle.

Luego de que se anuncia­ra que el ayuntamiento hizo cambios en el reglamento de policía y buen gobierno, y que envió al congreso del estado la propuesta de cambios para que en la ley de ingresos se contemplen multas de hasta 13 mil pesos por jugar casca­ritas en la calle, así como por vestir –incluso por eso– ca­misetas de marcas de cerveza por el monto de cinco mil 614 pesos, ciudadanos entrevista­dos arremetieron contar el al­calde al que tildaron de “fifi”, arrogante e inhumano.

“Está menso el acalde, pinche fifi, como se nota que no sabe lo que se vive en la calle, ahora resulta que por andar jugando una cascarita vamos a poder ser multados hasta con 13 mil pesos, que no mame, si tuviéramos esa cantidad nos hubiéramos ido de vacaciones, ahora, en la colonia donde vivimos, ni unidades deportivas hay, en­tonces dónde quiere el pinche mirrey ese que jueguen los muchachos, no todos tene­mos la oportunidad de vivir en una mansión, con cancha de futbol en la casa o con uni­dades y parques enfrente, eso es una pendejada que nomás tienen esos cabriones riqui­llos en la cabeza”, dijo muy enojada la señora Bertha Ali­cia Campos, una de las entre­vistadas y vecina de la Mesa Colorada.

“Donde quiera en Zapopan es lo mismo, no hay unidades suficientes para que la gente juegue y luego peor, va uno a algunas unidades y resulta que están concesionadas las canchas, o que hay que pagar para entrar, eso no es ayuda, eso es una chingadera que debe de dejar de pasar, por eso bendito sea Dios que ya va de salida este fulano que esperamos en Dios de verdad que no vuelva a ganar nada, y que se vaya pero a su casa porque ya no lo queremos ver aquí, no sirvió de presidente, nomás votamos por mensos por él, pero ya, ya no aguan­tamos más de él”, siguió la molesta mujer.

Otros de los entrevistado, destacaron que esta propuesta de cambios en los reglamen­tos, es inhumana, pues dejará a muchos sin la posibilidad de esparcimiento.

En dicha propuesta se con­templan multas que llegan a los 48 mil 110 pesos por “oca­sionar molestias al vecindario con ruidos de larga duración”; 13 mil 123 pesos, por organi­zar o tomar parte en prácticas deportivas fuera de espacios autorizados; cinco mil 614 pesos, por incitar a tomar be­bidas alcohólicas o tabaco, y en este rubro, se contempla como incitación, traer puestas camisetas con las marcas de empresas cerveceras o taba­caleras.