¡Denuncian zanjón en Lagos de Oriente!

El SIAPA lo hizo y no se hace responsable: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Un enorme socavón per­siste en la colonia Lagos de Oriente, en Guadalajara, el SIAPA se ha negado a repa­rarlo.

Se trata de un enorme agujero sobre la calle Guinea, entre Rublo y Pesa Osorio, si­tio en donde los vecinos han tenido que aprender a vivir con un enorme agujero que dejaron los empleados del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Pota­ble y Alcantarillado (SIAPA) quienes argumentaron que no tenían los tubos que necesita­ban para reparar lo que ellos mismos ocasionaron al rom­per el concreto.

Dejaron a una vecina sin servicio y ahora, además no arreglar, a ella le quiere co­brar 150 mil pesos pues dicen que se está robando el agua, pese a que ellos mismos qui­taron su medidor para “arre­glar”.

“Mire ya tienen desde ju­lio y vinieron a tapar porque rompieron aquí, pero como dijeron que no traían lo que necesitaban así dejaron, y así le dijeron al señor que lo reportó, pero yo creo que los del SIAPA como que no tienen interés en venir a arre­glar porque no han venido, de hecho mire está peligroso porque nada menos que ayer se cayó una camioneta y dura­ron rato para sacarla”, dijo la señora Rosa María, una de las vecinas más afectadas.

Y siguió: “Mire yo pues estoy afectada, de hecho yo pagué fontanería para que me pusieran el agua, y cuan­do vienen los del SIAPA me dicen que ponga mi medidor que porque si no, pues que me van a cobrar 150 mil pesos, y pues no sé por qué me lo van a cobrar, si los del SIAPA son los que tienen la culpa por no venir a arreglar, no sé por qué son así, mire yo ahí tengo mi medidor pero yo como deja­ron así abierto pues me tuve que conectar porque tengo enfermo en la casa y ellos son los que no me han puesto el agua”.

Con gesto adusto, reveló que ella misma tuvo que pa­gar a un fontanero para que el servicio de agua potable fluyera de nuevo, pues la de­jaron sin agua y ninguno de sus vecinos quería apoyarla ya; ahora, ella tuvo que gastar de su dinero para arreglar el desperfecto que ocasionaron los empleados del organismo público descentralizado.

“Yo me quedé 15 días sin agua, y la gente ya no me quería dar agua, es cul­pa de ellos porque ellos me dejaron sin agua y la gente ya no me quería ayudar, por eso tuve yo que pagar porque me conectaran, pero no tengo el medidor pero es culpa de ellos, aquí la cosa es que los del SIAPA son los que han dejado el problema, mire, que no han arreglado que porque no tenían la tubería que ne­cesitaban, pero cómo es que no van a tener los tubos que necesitan. Mire yo no voy a comprar los tubos ni las mangueras, es cosa de ellos, ni modo que yo de mi dinero tenga que andar pagando y arreglar si ellos son los que dejaron el problema”.

Por ello, el llamado fue al SIAPA ya que se corre el grave riesgo de que alguna persona, o incluso un menor de edad o un adulto mayor –peor aún en estos últimos dos casos– pue­dan sufrir un accidente y hasta perder la vida en caso de caer en este agujero: “El problema es que se vaya a caer un niño. Eso es lo que nos da pendiente porque ya se han caído carros y camionetas, pero imagínese si cae un niño, le va a pasar algo y ya cuando eso pase es cuando van a venir, no se vale”, finalizó.