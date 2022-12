Vive de la música en calles de GDL

Anciano agradece por cada moneda

Por Rafael Hernández Guízar

Juan Carrillo Montes, un hombre de 80 años de edad, sale a diario a las calles de la ciudad a ganarse el pan, vive de la música tocando su gui­tarra, agradeciendo por cada moneda.

Originario de Aguasca­lientes, llegó a Guadalajara para probar suerte y aquí se quedó. Y aunque no tiene fa­milia, la navidad es una fiesta que celebra siempre confor­me a sus posibilidades.

“Claro que hay nacida para mí, yo lo festejo solo, hago lo que puedo de cenar, una cenita simple, pero claro que la celebro, la navidad es una época que uno celebra”, dijo.

Y agregó: “Desde el 24 que ya es en la noche y el 25, los dos días en la casa, ya el 26 sí salgo a trabajar normal, porque hay que sacar dine­rito para comer. Yo salgo a ver qué me puede socorrer diosito. Esto pues es un negocio, uno trabaja, y las personas pues me ayudan con lo que pueden. Yo no tuve fa­milia porque no encontré nun­ca una tierra fértil para poder regar mi semilla”.

Don Juan es invidente pero eso no le impide tocar la guitarra, pues la música ha sido siempre su pasión; aho­ra es su fuente de empleo, la manera en la que logra sacar dinero para llevar el pan a su mesa.

“Yo llegué a Guadalajara en el ‘67 (1967) yo soy ori­ginario de Aguascalientes. Yo lo que le quiero decir a la gente ahora en esta navidad, es pues que se la pasen boni­to, que se la pasen tranquilos, porque ahorita la seguridad está muy dura, yo anterior­mente salía a los pueblitos lejanos, pero ya viendo cómo está la situación, mejor me quedo en casita”.

Una guitarra azul y un po­cillo de peltre son sus perte­nencias, dos cosas que carga en un costal que lleva atado a la cintura y que le ayudan a ganarse la vida.

Canciones rancheras, adaptaciones y a veces hasta letras propias. Lo importante siempre para Juan Carrillo es tocar la guitarra y sacar a la gente una sonrisa, pues aun­que no pueda verlos, sabe cuando la gente está feliz.