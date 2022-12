Alertan sobre supuestos amparos contra la verificación controlada

No se deje engañar por abusivos y falsos profesionistas

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos alertaron de un posible fraude que se ha lanzado a través de redes so­ciales, se trata del denomina­do amparo contra la verifica­ción controlada en Jalisco.

Página 24 ha dado especial seguimiento a este tipo de anuncios que cir­culan en redes sociales sin control alguno; al respecto, ciudadanos indicaron que han contactado ya a supues­tos abogados que ofrecen un amparo para evitar ser molestados por la verifica­ción controlada que iniciará a partir del mes de enero de forma obligatoria en territo­rio jalisciense.

“Nosotros vimos que es­taban ofreciendo un supuesto amparo que porque ya con eso no nos iban a molestar y podíamos andar por todo el país y sobre todo por Jalisco sin que nos pidieran lo de la verificación y pues les dimos el dinero, nos cobraron tres mil pesos ahorita y que otros tres mil pesos ya que nos en­tregará el amparo, y nos dio confianza que porque era abogado y que porque estaba con él un periodista que de un periódico de internet, y pues cuál va siendo nuestra sor­presa que nos está diciendo un amigo de la familia que es abogado que no es cierto que hay amparos contra la veri­ficación; de hecho nosotros hemos leído en el periódico con ustedes que no es cierto, entonces ya lo sabemos, nada más nos cobraron dinero y no nos van a ayudar o qué es lo que va a pasar porque pues ya pagamos y el supuesto abo­gado ni nos contesta”, dijo una molesta ciudadana entre­vistada por Página 24.

De momento, prefirió no revelar el nombre ni del su­puesto abogado ni tampoco del periodista que le dijo del amparo; sin embargo, desta­có que en los próximos días de no tener respuesta de los mismos, acudiría a presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables.

Y es que como ya lo publi­camos, al momento, no exis­te un amparo contra dicha verificación vehicular sino, contra la manera en la que se está ejecutando la misma en Jalisco.

Cabe señalar que así como esta molesta ciudadana, mu­chos otros han denunciado a Página 24 que han caído igualmente en las promesas de supuestos abogados que prometen “protección” con­tra la verificación controlada, con el argumento de que ese amparo les ayudaría a “no ser molestados ni extorsionados” por policías viales, pues es ese argumento con el que se les ha convencido para que desembolsen seis mil pesos.