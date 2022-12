Vacunan vs influenza en módulos de salud

También mantienen realización de pruebas Covid-19

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A pesar de la emoción y el fu­ror por las festividades decembri­nas nadie se puede escapar de las gélidas temperaturas y de las en­fermedades respiratorias, y es por ello que tapatíos no pierden opor­tunidad de acudir a los módulos de pruebas Covid-19 y de vacunación contra la influenza que se encuen­tran en el centro de Guadalajara.

Desde hace un par de meses comenzó la vacunación contra la influenza, en tanto que hace días autoridades estatales informaron del regreso de los módulos para la detección de Covid-19 con pruebas rápidas, debido a que durante estas fechas incrementan los contagios de ambas enfermedades.

En la presidencia municipal de Guadalajara, desde las 9 de la ma­ñana, personal de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) se instala en el módulo para todos aquellos ciuda­danos que deseen descartar sospe­chas por coronavirus. Con alrede­dor de 100 pruebas aplicadas por día, quienes platicaron para Página 24 reconocieron la habilitación de pruebas, sobre todo por la facilidad para acceder a ellas sin tantos trá­mites o protocolos.

“Sólo es llegar temprano y formar­te. Ya (llevo) varios días con dolor de cuerpo y de garganta y engripado, mi hija buscó dónde podía aplicarme la prueba y vimos que estaba un módu­lo aquí y nos venimos”, explicó don Joaquín de 50 años.

“Es una ayudadota la verdad, yo me acuerdo que nos enferma­mos por el 2020 a mediados y era mucho trabajo conseguir las citas porque en el call center luego no te atendían o al final no te regre­saban la llamada. Para aquella vez nos tocó pagar porque sí salimos enfermos, y ahorita fui yo el único que empezó con síntomas”, añadió Francisco de 43 años.

“Afortunadamente salimos ne­gativos mi esposa y yo. No nos ha tocado enfermarnos pero hoy sí teníamos sospechas porque los sín­tomas están muy fuertes, gracias a Dios no pasó a mayores y con el negativo en mano ya no tenemos que aislarnos y así podremos pasar la Navidad con mis hijos sin tanta preocupación”, agregó por su parte Gilberto quien, junto a su esposa, llegó antes de las 9 de la mañana para formarse y alcanzar prueba.

De 9 a 14 horas se aplican las prue­bas, las cuales son totalmente gratui­tas. Debido al incremento de conta­gios por esta enfermedad, son varios módulos los que están instalados en la zona metropolitana, los cuales propor­cionarán este servicio hasta el 30 de diciembre. Los otros puntos donde se aplican estas pruebas rápidas son en la Línea 3, concretamente en la estación Zapopan Centro; en Plaza Tonalá; y en los portales de la presidencia munici­pal de Tlaquepaque.

Por otro lado, y en las mismas in­mediaciones de presidencia municipal de Guadalajara, se encuentra personal vacunando contra la influenza y neu­mococo, lo cual es aprovechado ma­yormente por adultos mayores quienes manifestaron también la comodidad de encontrarlas al paso.

“Andábamos paseando para com­prar algunas cosas antes de Navidad y como no habíamos tenido oportu­nidad de ponérnosla, al pasar vimos y preguntamos y pues aprovechamos, luego se complica ir al centro de salud y aquí hasta más fácil nos salió”, reco­noció doña Eduviges.