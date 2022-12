Reiteran exigencia de reubicar ciclovía

Vecinos de avenida Guadalupe lamentan actitud omisa de Juan Frangie

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de colonias que se ubican sobre la avenida Guadalupe, en Zapopan re­clamaron de nueva cuenta a las autoridades municipales la persistencia de la ciclovía.

Se dijeron muy decepcio­nados de Juan José Frangie pues sólo les dio largas para escuchar sus peticiones con la intención de reubicar la ciclovía a la servidumbre de la avenida y así liberar de nuevo un carril de circula­ción en esta tan congestio­nada vía.

“Estamos muy molestos con él, nomás nos dio como dicen, atole con el dedo, dijo que se iba a poner a trabajar con nosotros que porque había que valorar la ciclovía y le demostramos que ya desde antes estaba trazado aquí una ciclovía pero por lo que es la servi­dumbre de la banqueta por­que son más de 10 metros, y la gente no la usan, no ne­cesitamos que sea estacio­namiento de negocios o de la gente, no, que sirva para eso, para que ahí pongan la ciclovía y que liberen un ca­rril de circulación como es­taba, antes de que pusieran esto porque ahora es ya una locura lo que pasa aquí, ya no se puede ni pasar”, dijo Ramiro Delgado, uno de los vecinos entrevistados.

“Esta es la única avenida que cruza el Periférico, y ya de aquí no hay otra hasta Maria­no Otero, y eso hace que sean miles de carros los que tienen que pasar por aquí, entonces no sé qué es lo que están pen­sando, y está demostrado que no sirvió de mucho que haya ciclovía porque aquí lo que se necesita no es que quiten un carril para los carros y los camiones, aquí lo que se ne­cesita es que haya manera de trasladarse rápido, y que usen la servidumbre, porque termi­na siendo estacionamiento de los negocios, de la gente que tiene casas grandes, entonces pues no es justo, dónde está el beneficio de las mayorías, aquí es todo siempre hacerle caso a las minorías, es una ocurrencia, es un gobierno de ocurrencias como en todos la­dos”.

Desde el año pasado que se instaló la ciclovía, el trá­fico por esta avenida ha sido descomunal, de hecho es im­posible transitar en horas pico que se han extendido hasta a tres horas por la mañana y tres por la noche.