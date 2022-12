Al azote de rateros en colonia Miramar

Falta de vigilancia y de alumbrado fomentan el problema: Vecinos

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos de la colonia Mi­ramar en Zapopan denuncia­ron las pésimas condiciones de seguridad que recrudecen en su comunidad.

El ayuntamiento a cargo de Juan José Frangie Saade ha sido omiso en atender sus peticiones, de hecho, ni si­quiera les ha dicho para cuán­do pondrán a funcionar las luminarias que al momento están sin prender.

“Pues es que el problema que tenemos es que no pren­den las luces, no hay luz en las calles y eso nos está perju­dicando mucho porque las ca­lles de por sí son peligrosos y ahorita con esto se pone peor, es la temporada navideña y de año nuevo y la gente anda a veces desesperada por sacar algo para llevar a su casa y andan robando un montón; de hecho, en las noches los robos son muchos a los carros y eso pues ya lo reportamos pero no nos hacen caso”, dijo la seño­ra Lourdes González, una de las entrevistadas.

Y siguió: “Aquí por la de Las Torres es por la úni­ca que las lámparas penden y hay tramos en donde no, por decir, para donde está la secundaria no sirven varias lámparas y en las callecitas de por ahí es donde andan robando, son así los raterillos esos, y pues nos da miedo porque la patrulla tampoco pasa, y entonces pues si no pasa la patrulla y no hay luz pues imagínese, así con qué confianza sale uno de la casa, mejor ni salir”, agregó la mo­lesta ciudadana.

Tras recorrer la zona de noche, constatamos que en efecto hay muchas de las lu­minarias que no están pren­diendo y de esto ya se dio parte al ayuntamiento pero no hay respuesta.

No les han dicho siquiera cuándo acudirán a realizar el diagnóstico, menos a arreglar el problema.

A ello se agrega que la po­licía es insuficiente para dar seguridad en la zona.

Según los entrevistados, hay muchos robos a persona y de autopartes, algo que po­dría inhibirse con la presencia constante de los uniformados, pero por desgracia, son pocas las ocasiones al día en las que se aprecian las patrullas ha­ciendo rondines en la zona.