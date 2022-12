Promueven amparos vs verificación: Es falso

Está de por medio el derecho al medio ambiente sano: Abogado

Por Rafael Hernández Guízar

Ante la próxima imposi­ción de multas por incumplir con la verificación iniciaron las estafas en internet.

En diversas páginas de re­des sociales, se han promovi­do supuestos amparos contra la verificación vehicular en Jalisco, una estafa clara debi­do a que no es posible ampa­rarse contra dicha medida.

“Pues lo que pasa es que no es cierto que pueda haber un amparo contra la verifi­cación, no se puede amparar una persona contra la verifi­cación porque hay de por me­dio el derecho al medio am­biente sano, entonces, no hay posibilidad de que se haga un amparo contra eso, sí se pue­de hacer un amparo contra la manera como está pidiéndose por las autoridades del estado que se haga la verificación, pero no es a través de un amparo, porque no hay violación a los derechos humanos, al contrario, es tratar de cumplir con las garantías individuales, ­o sea, la forma en la que las autoridades ponen más cosas para que se puedan cumplir los derechos humanos, es más bien por el lado del juicio admi­nistrativo como se debe de proceder; pero insisto no es a través de un amparo como se deben de hacer las cosas y es muy importante que la gente no se debe engañar con algo como esto porque hemos visto en los últimos días que se están ofrecien­do amparos ojo Eso es una mentira”, destacó Omar de la Cruz, un abogado experto en materia de amparo.

Entrevistado por Página 24, el abogado resaltó que las personas deben tener mucho cuidado ante promesas que han sido hechas “al vapor” por parte de muchos presun­tos litigantes, ya que la misma Constitución es clara respecto al derecho al medio ambiente sano, que es precisamente uno de los puntos por los cuales un amparo contra la verificación controlada no prosperará.

“Insisto, es importante que no se dejen sorprender las per­sonas por todos aquellos que están ofreciendo un amparo como este porque en el corto plazo se van a dar cuenta de que el amparo se va a sobre­seer y entonces van a perder la oportunidad de poder am­pararse contra los actos de au­toridad”.

De acuerdo con el aboga­do, en este momento tampoco existe una forma clara de po­der combatir la multa que se imponga por parte de las au­toridades estatales para todos aquellos que incumplan con la verificación controlada, y que será hasta el momento de la aplicación de una de estas, que pueda conocerse la ver­dadera manera en que la mis­ma sea combatida en juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia administrativa de Jalisco.