Permiten “pachanga” en Parque El Refugio

Las autoridades se hacen de la vista gorda, denuncian

Por Rafael Hernández Guízar.

Todo un bacanal se armó en el tianguis navideño de El Refugio en Guadalajara, ve­cinos de la zona lamentaron que el ayuntamiento tapatío permitiera la fiesta en el cen­tro de comercio.

Una gran cantidad de latas de cerveza y botellas de vino estaban en la plazoleta del parque El Refugio, sitio en el que se permitió por el ayun­tamiento la instalación de un tianguis navideño, pero don­de hubo fiesta y consumo de alcohol, algo que está prohi­bido y que incluso es motivo de sanciones y hasta una de­tención por parte de la policía municipal.

“Mire, yo soy el presiden­te de la colonia El Santuario y esto es una anarquía total, sabemos que aquí hay algo mal porque queremos saber dónde están los permisos para que se hagan este tipo de fiestas; yo le exijo el res­peto al presidente municipal porque no nos están tomando en cuenta a los presidentes de colonos, tenemos el reco­nocimiento de participación ciudadana (…). Quiero decir que el supuesto dirigente de este tianguis anda diciendo que nosotros como presiden­tes de la colonia no tenemos ninguna representación y que hasta nos vayamos a chingar a nuestra madre (sic), eso es hasta peligroso porque incita a la violencia y va a provocar problemas la ayuntamiento, esto está muy mal”, dijo en entrevista con Página 24 Francisco Fuentes Orozco, el presidente de colonos de la colonia El Santuario.

“Hacen fiestas, y mi pre­gunta es que a poco no tie­nen dinero para contratar un casino o qué, no estamos en contra de que hagan posadas pero que sean para los niños, y todavía con complacencia del ayuntamiento, esto es una vergüenza, la superintenden­cia tiene que tomar cartas en el asunto, que no manchen la imagen del presidente muni­cipal Pablo Lemus, la super­intendencia y la Dirección de Espacios Abiertos”.

Y es que molestó mucho que ni el superintendente del centro histórico, ni la Dirección de Es­pacios Abiertos tomaron parte en el asunto. Ambas instancias municipales permitieron que se diera el consumo de alcohol, y peor aún, que incluso, estaba proyectado para ayer mismo una posada hasta con Sonora, algo que los vecinos no consin­tieron y que además, estaban en contra.

“Nosotros queremos exi­gir al ayuntamiento una au­ditoría, porque es mucho di­nero, y hay alrededor de 400 locales, queremos saber qué se está haciendo con ese dine­ro porque el ayuntamiento no está muy bien en sus finanzas, entonces qué se está haciendo con ese dinero”.

Cansados de no ser toma­dos en cuenta por el ayunta­miento, vecinos de la zona exigieron al alcalde que ponga orden y que llame a cuentas a los comerciantes.

Exigieron además una au­ditoría respecto al dinero que se recaudó por parte del mis­mo ayuntamiento.