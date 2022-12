Jueces demoran para emitir declaración de ausencia de personas desaparecidas

Claudia García presenta acuerdo para que hagan valer la ley

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ante la constante queja de colectivos quienes son los que a diario batallan con el tema, Claudia García, diputa­da local de Morena, presentó un acuerdo legislativo para solicitar a jueces del Poder Judicial el cumplir con los tiempos establecidos para la declaración de ausencia de personas desaparecidas.

De acuerdo a la morenista, familiares de desaparecidos le han informado en más de una ocasión la lentitud con la que jueces se desempeñan en este y otros temas relaciona­dos, lo que suscita diversos problemas.

“Han manifestado su mo­lestia y desesperación porque no hay atención, ni reparación a las víctimas directas o indi­rectas. No se tienen respues­tas de ninguna índole a su problemática. Como ejemplo, una gran cantidad de niños y niñas no han podido ser re­gistrados porque uno de los padres o ambos están desapa­recidos”.

Mencionó que a estos pe­queños no se les reconoce como víctimas indirectas por­que, reiteró, carecen de actas de nacimiento y con ello no pueden acceder a ningún pro­grama, derecho u apoyo que los proteja y beneficie.

Recordó que la propia Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado esta­blece que el juez de primera instancia tiene seis meses para emitir la resolución de ausen­cia, a partir de la presentación de la denuncia, y sin embar­go estos tiempos no se están cumpliendo.

“Los familiares se adolecen que este periodo no se cumple, dejándolos en estado de inde­fensión y en ocasiones en si­tuación precaria, porque inclu­so no pueden disponer de los recursos o patrimonio cuando existe urgente necesidad”.

Añadió que la misma le­gislación da facultades a los juzgadores para que puedan dictar las medidas provisiona­les y cautelares que resulten necesarias al momento de ad­mitir una solicitud de decla­ración especial de ausencia, las cuales pueden ir desde la guarda, alimentos, patria po­testad y uso de la vivienda, de ahí la urgencia porque la la­bor se agilice porque también hay retrasos en esto.

“Lamentablemente la rea­lidad es otra. Primero, los asuntos que se encuentran en los juzgados no se están resol­viendo en los seis meses. Se tiene un caso desde el 2019 y aún no tiene resolución, y así hay varios más sin resolución. Además, tampoco se han emi­tido medidas provisionales o cautelares”, concluyó.