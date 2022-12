Exigen seguridad pública en la zona de El Fortín

Rateros operan a todas horas: Vecinos

El alumbrado público en esta colonia zapopana es deficiente, y pasa poco la patrulla, lo que favorece que amantes de lo ajeno hagan de las suyas, lamentaron

Por Rafael Hernández Guízar

La inseguridad se disparó en los alrededores de El For­tín, en Zapopan, vecinos de la zona reclamaron que los ro­bos a diario suceden con total impunidad.

Y es que en esta colonia, que se encuentra a las faldas del bosque de La Primavera, poco pasa la patrulla, algo que ha permitido que haya muchos robos y peor aún, que estos no sean ni perseguidos ni frustrados.

“Pues es que no pasa mu­cho la patrulla, o más bien, pasa poco, ese es el problema y como no vienen pues apro­vechan los raterillos para an­dar haciendo de las suyas, por eso en los cotos de por aquí tenemos seguridad privada, y armada incluso en algunos porque pues hay que estar preparados por lo que sea”, dijo Gustavo Fregoso, uno de los vecinos entrevistados por Página 24.

“Lo que pasa es que se ne­cesitan varias cosas, primero que se pongan los del ayun­tamiento a ver que las lám­paras no están funcionando, eso hace que esté todo oscuro y que pues claro, aprovechen muchos porque a eso agrégale que no pasa la patrulla, enton­ces pues se dan manga ancha los rateros, por eso necesita­mos que el presidente ponga atención, que no nos hagan estas cosas porque vienen y roban y se van tranquilos y ya nosotros nos quedamos con los daños”, dijo.

Robos de autopartes y de computadoras de automóviles son también constantes. Pese a que en muchos de los nego­cios y cotos residenciales que hay en esta colonia tienen cá­maras de videovigilancia, los ladrones hacen de las suyas con total impunidad.

Por ello, vecinos y comer­ciantes de la zona, hicieron un llamado al alcalde Juan José Frangie para que mejore la seguridad y el alumbrado pú­blico.

Asimismo, pidieron que se instale un módulo de seguri­dad en la zona que pueda dar tranquilidad a los vecinos ya que cuando se hacen llamados al servicio de emergencias, la capacidad de reacción es bas­tante lenta y deficiente por lo cual, muchos de los que han sido víctimas de los robos a recientes fechas, han optado por dejar de hacer las denun­cias y lo preocupante, es que piensan ya en la posibilidad de hacer justicia por mano propia.