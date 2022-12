Confirmado: Multarán a quien no verifique

Sanciones irán de los 1,924 hasta los 2,405 pesos

“No hay excusa”, Semadet presume que pueden atender la demanda de vehículos por calendario mes-placa

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Tal cual lo adelantaron hace días autoridades esta­tales, ayer se confirmó que los automovilistas que no cumplan con la verificación vehicular serán acreedores a sanciones; a partir del mes de marzo comenzarán a aplicarse las multas.

En rueda de prensa auto­ridades estatales detallaron que a partir del 1 de enero del 2023 los automovilistas en Ja­lisco deberán tramitar su cita correspondiente para la verifi­cación responsable de acuerdo al calendario por el número de placa.

Israel García Ochoa, titular de la Secretaría de Medio Am­biente y Desarrollo Territorial (Semadet), detalló que a partir de marzo se multará a todos aquellos cuyas placas terminen en 1 –que deben verificar entre enero y febrero– y no estén al corriente con esta revisión.

Dijo que serán multas que irán desde los mil 924 hasta los 2 mil 405 pesos, las cuales podrán condonarse si la verifi­cación se hace y se pasa dentro de los 30 días siguientes. Estas serán aplicadas por elementos de la Policía Vial mediante ope­rativos en conjunto, es decir, policías en solitario no deberán sancionar a la ciudadanía.

Tras enfatizar que quienes no han verificado durante el 2022 no serán sancionados, manifestó que se cuenta con toda la infraestructura para ha­cer frente a las verificaciones vehiculares, y que la página para realizar la cita es más amigable, por lo que automo­vilistas no tendrán excusa para cumplir con lo que les toca.

“Contamos con centros de verificación suficiente para atender la demanda de ve­hículos por calendario mes-placa. Actualmente se tienen 60 líneas fijas, tres unidades móviles y 45 líneas que están en construcción y que estarán unas a finales del 2022 y otras a principios de 2023”.

En torno al cumplimiento de la verificación en lo que va del año, autoridades explica­ron que se revisaron más de 300 mil automóviles, de los cuales solo el 81.3 por cien­to pasaron. Del resto que no aprobaron, la mitad sí lo hizo tras un segundo intento.

Durante la rueda de pren­sa el jefe de Gabinete, Hugo Luna, refirió que quienes no pasen la segunda prueba no se les retirará el automóvil de cir­culación, sin embargo, sí acla­ró que se les dará a automovi­listas un año para resolver la situación de su automotor.

Se estima que el padrón ve­hicular de Jalisco asciende a 4.9 millones, sin embargo, solo 3.6 millones son los que deberán someterse a esta verificación vehicular. Durante el 2022 solo el 8.6 por ciento hicieron la prueba, por lo que esperan que al finalizar el siguiente año se llegue al 60 por ciento al me­nos.

El costo de la verificación será de 500 pesos y de 550 si se hace fuera de tiempo. El calendario irá de acuerdo a la terminación de la placa, por ejemplo, de enero a febrero tendrán que verificar aquellos cuya placa termina en 1, entre febrero y marzo con termina­ción 2, marzo y abril con 3, y así sucesivamente.