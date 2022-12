“Una locura”, circular en avenida Hidalgo

Carril exclusivo para transporte público y bicicletas “ahorca” movilidad

Vecinos y comerciantes exigieron al ayuntamiento tapatío y al gobierno estatal que analicen la posibilidad de quitar el confinamiento y que se instauren otras opciones para que la movilidad sea adecuada, pues les genera enormes complicaciones todos los días

Por Rafael Hernández Guízar

Moverse a través de la avenida Hidalgo, en Guadala­jara, es una locura, el tráfico es abrumador gracias al carril destinado al transporte públi­co y la bicicleta.

Usuarios de la vía, veci­nos y comerciantes se dijeron muy molestos con las auto­ridades pues se desquició la movilidad, y simplemente ya no es opción para ir desde la glorieta de la Minerva hasta el centro de Guadalajara.

“Es un desmadre, nomás ve, está llenísimo, no sólo lle­no, llenísimo, y qué haces, a dónde te vas, todas las calles están bien congestionadas, pero esta si de plano es ya un desmadre por lo del carril ese que pusieron para que se mue­van las bicicletas”, dijo uno de los vecinos entrevistados.

“Aquí nosotros que vivi­mos por esta avenida somos de los más afectados, porque entrar y salir de la casa es un triunfo, o sea si antes había horas en las que era compli­cado ahora es una mentadera (sic) de madres que ni ganas te dan de entrar o salir de tu casa porque como hay que bajarse a cerrar el cancel pues ya de menos te llevas un semáforo en lo que haces el movimien­to, y pues claro que la gente se enoja, estamos viendo a ver si lo ponemos eléctrico, pero cuesta un montón de dinero y la cosa también es que cuando necesitamos que vengan que los del gas y los del agua, y en general los servicios pues no pueden pararse, están tapando el tráfico y la gente ahora ya con el problema este de que recortaron los carriles por po­ner el mugroso carril ese para las bicicletas y los camiones pues ya no se puede y mis ve­cinos que viven por el lado de ese carril están peor porque si se quedan tapando por lo que sea ya sabes que andan que los quieren multar, y luego si viene un camión no se puede pasar al otro carril porque es­tán los topes esos y eso pues no deja que los camiones se pasen”, agregó.

Vecinos y comerciantes exi­gieron al ayuntamiento de Gua­dalajara y al gobierno estatal que analicen la posibilidad de quitar el confinamiento y que se instauren otras opciones para que la movilidad sea adecuada.

Además, nosotros mismos fuimos testigos del tráfico abrumador. Ir de la avenida Américas hasta el centro de Guadalajara toma casi una hora en horario pico, el triple de lo que antes suponía dicho trayecto.