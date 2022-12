“Hay propuesta” de construir segundo piso en López Mateos

Estudios técnicos indican que la obra sería viable: Enrique Alfaro

Asimismo, el gobierno estatal gestiona que el Peribús llegue al centro de Tonalá

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque a la federación llegó una propuesta no soli­citada de un particular para habilitar un segundo piso en López Mateos, con el objeti­vo de resolver los problemas viales que se presentan en esta zona de la ciudad, la defi­nición no se tomará hasta que no se agoten los diálogos con la ciudadanía, refirió el gober­nador de Jalisco, Enrique Al­faro Ramírez.

Ayer Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transpor­tes, confirmó –sin dar mayo­res detalles– de la propuesta no solicitada que les llegó, y en este sentido el mandatario estatal expresó que si bien de acuerdo a los estudios técni­cos que han hecho la cons­trucción del segundo piso suena viable, sí enfatizó que la solución para esta avenida estará condicionada a las con­clusiones de las mesas de tra­bajo que llevan.

“Yo lo he dicho pública­mente, en el análisis que se ha hecho con mi equipo técnico nos parece que la solución de un segundo piso es la más conveniente. Pero no vamos a tomar una definición hasta que no se agote el proceso de diálogo ciudadano que esta­mos llevando y que vamos a terminar en los primeros días del año próximo”.

Aseguró que van a dejar listo el proyecto -sin importar la alternativa que se elija- an­tes de que concluya la admi­nistración actual, dijo esperar poder arrancar a su vez las obras, y en general calificó como buena noticia que des­de la federación ya se analice también una propuesta.

Gestionarán Peribús a Tonalá

Con el arranque de la se­gunda etapa de los trabajos de la Línea 4 del Tren Eléc­trico que irá para Tlajomulco, el gobernador expresó que el Peribús extendido hacia el centro de Tonalá es algo en lo que colaborarán, ya que las gestiones principales las lleva a cabo con la federación el propio alcalde tonalteca, Ser­gio Chávez.

“Lo que nosotros plan­teamos es que el recurso que quedó pendiente de la fede­ración para este tramo de Mi Macro Periférico, en lugar de destinarlo hacia Tlaquepaque se pudiera reorientar y priori­zar las estaciones de Tonalá. Es una gestión que está lle­vando Sergio Chávez y ojalá se pueda lograr. Lo que nos comprometimos es tener el proyecto ejecutivo listo para que en caso de conseguir los recursos se pueda hacer este proyecto”.

Explicó que la ventaja de todo este proyecto es que las obras con complejidad técni­ca ya están subsanadas, con los trabajos hechos ya en Pe­riférico, por lo que sólo resta­ría hacer las cinco estaciones proyectadas para el centro de Tonalá.

“El trabajo que se hizo ya con la infraestructura de concreto hidráulico en Peri­férico ya es un avance. Con las estaciones modulares no tendría que hacerse mucho trabajo, solamente algunos puntos en los que se tiene que resolver algunas cuestio­nes. Es solamente un ajuste y una revisión técnica de ubi­cación y un ajuste de sección que tenemos que hacer en un tramo que está antes de llegar a Tonalá. Vamos a hacer una presupuestación detallada que va a estar a inicios de los primeros meses del 2023. Le vamos a ayudar a Sergio con esa gestión, ojalá se pueda consolidar”.