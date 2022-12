“La calidad del aire sólo empeorará”

Políticas públicas de Enrique Alfaro no reducen la contaminación: Jaime Aldrete

El fallido programa de verificación se suma a la falta de estrategias que prevengan o eviten que la gente haga fogatas y queme pirotecnia en los festejos decembrinos, como ocurre año con año

Por Rafael Hernández Guízar

Que la temporada decem­brina podría agravar la mala calidad del aire debido por una parte a las bajas tempera­turas, y por otra a la pésima atención de las autoridades, alertaron ambientalistas.

Jaime David Aldrete Me­dina, presidente de la Coordi­nadora Jalisciense de Asuntos Medioambientales, dijo ayer en entrevista con Página 24 que aunque se han registrado algunos malos episodios en materia de calidad del aire, “lo peor está por venir”, dijo, ya que de forma cíclica, las festividades decembrinas ha­cen que aumenten los conta­minantes, algo que se suma a las deficiencias con las que el gobierno estatal atiende la contaminación del aire.

“Lo peor está por venir porque en las fiestas pues la quema de pólvora y las foga­tas hacen que haya más conta­minación, y la Semadet en sus nulas políticas públicas no ha querido incrementar medidas correctivas, entonces la res­ponsabilidad de la mala cali­dad del aire es algo que tiene nombre y apellido, y es el go­bierno del estado”, dijo.

Y agregó: “A ellos (en el gobierno estatal) no les im­porta nada que no sean multas y medidas recaudatorias, más que lo preventivo, y desafor­tunadamente esto lleva una seria implicación en la salud de los menores y adultos ma­yores, haciendo de diciembre un tiempo de alto riesgo a estas personas (…) pero ade­más, no importa quién sea el secretario de Medio Am­biente, ahorita es Israel, pero es lo mismo, no importa qué nombre tenga el titular, son los mismos pendejos de siem­pre, no importa quién esté ahí, no llegan por su capacidad en conocimiento medioambien­tal, llegan por el amiguismo y compadrazgo con el partido en el poder y eso a la ciuda­danía nos perjudica más que la mala calidad del aire, tener malas autoridades es algo que desgraciadamente no se ha podido erradicar”,

Por ello, resaltó que en nada ayudó que el 2022 el gobierno estatal haya sido “tan laxo” con la exigencia del programa de verificación vehicular; destacó que de no haber un plan serio para el próximo 2023, las cosas serán aún peores.

“Esta es una llamada de atención pero que se reporte cada año y que es desde hace muchos años la constante, ese factor, la contaminación am­biental, nada más responde a las autoridades responsables de las mismas (…); Navidad y el 1 de enero son histórica­mente los días más contami­nados del año, y todo apunta a que se vuelva a repetir”.

Y es que en los últimos 15 días, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territo­rial (Semadet) ha indicado que se han registrado varios even­tos de mala calidad del aire, sobre todo en las estaciones de Loma Dorada y Las Pintas, la primera en Tonalá y la segunda en San Pedro Tlaquepaque.

Se ha indicado también que al haber tantos proble­mas en Tonalá por la reco­lección de basura, muchas de las personas han optado por quemar la misma, algo que podría sin dudas empeo­rar la calidad el aire.