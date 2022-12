Desesperados, familiares buscan a José de Jesús

“No acostumbra dejar de comunicarse”

Por Rafael Hernández Guízar

Familiares de José de Je­sús Romero Díaz lo buscan por doquier, están desespe­rados por su ausencia pues simplemente desapareció sin dejar rastro alguno.

Fue la semana pasada cuando José de Jesús ya no se presentó a trabajar, vivía solo, y cuando lo intentaron locali­zar vía telefónica no contestó, fueron a su casa y encontra­ron que estaba abierta, pero de él ya nada se supo, así lo denunció su mamá, Esther Ríos González.

“Mire, mis hijos trabajan donde mismo que mi hijo y trabajaba, y ellos han estado al pendiente y los del mismo sindicato me dijeron que no se ha presentado a trabajar (…). Él es chofer de Pemex, y hasta el momento pues no sa­bemos qué fue lo que pasó, él tenía buena relación con todo mundo”, dijo en entrevista con Página 24 la desespe­rada madre.

Y agregó: “No lo han en­contrado y nos están dando informes de forenses, el papá (su esposo) fue a dar el ADN para que lo puedan buscar en las bases de datos. Yo el mis­mo día que despareció fui al Hospital Civil, yo tengo una sobrina que es enfermera y estábamos indagando si apa­reció algún N.N., y pues no sé nada de mi hijo”, indicó tras romper en llanto.

“Espero que la sociedad nos apoye y nos ayude a en­contrarlo, yo soy su mamá y estoy muy mal, mi hijo no tie­ne la costumbre de no comu­nicarse, ya tiene una semana y todos los teléfonos de él están en su casa, no trae su celular, es lo que me extraña tanto”.

Por su parte, Aracely, la hermana de José de Jesús, indicó que acudieron ya a la Fiscalía General del Estado (FGE) pero no hay avance al­guno en el caso.

“Ya levanté mi denuncia en la fiscalía de desapare­cidos y de momento no me han dicho nada, porque se acaba de tramitar, apenas la levantamos, yo he recabado alguna información, pero no se ha dicho nada, me dijeron que vamos empezando, que es normal en el proceso de investigación, eso es lo que tenemos ahorita”.

Sólo llamadas con infor­mación falsa e intentos de extorsión es lo que han tenido de la sociedad.