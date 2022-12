Se abrió hoyanco afuera del mercado de San Joaquín

Obra no terminada genera severos problemas

Por Rafael Hernández Guízar

Un enorme agujero está en plena calle, justo al centro de la vía a un costado del merca­do de San Joaquín, en Guadalajara.

Vecinos acusan que se tra­ta de un socavón, pero es más bien, una obra no terminada que según los vecinos, fue el ayuntamiento tapatío o el SIAPA –no tienen la certeza– que quedó sin terminarse y que es un foco de peligro pues ya se han caído varias perso­nas, ciclistas, automovilistas y hasta adultos mayores.

“Mire tiene más de 15 días, y van varios carros que se han caído porque no sé qué es lo que estén haciendo aquí que dejaron ese socavón enorme y había señalización pero ya no, no sé qué es lo que vaya a pa­sar con las personas que se ca­yeron, qué va a pasar con sus carros”, dijo Marcela Gutié­rrez, una de las entrevistadas.

Y agregó: “Mire, está muy peligroso también para las personas dela tercera edad, además que de noche no se venada, y eso está muy peli­grosos, no sé cuándo va a ve­nir a taparlo el gobierno, que sólo dejaron ese agujero enor­me. Yo vengo aquí al merca­do y me ha tocado ver que se caen varios carros y no sé si es una obra o se hizo el socavón o qué”, dijo.

El problema se ubica so­bre la avenida Presa Laurel, al cruce con Presa Osorio, a un costado del mercado y los automovilistas en muchas ocasiones han caído, pero también personas que van ca­minando y no ven el agujero.

“Por favor que cuando hagan estas cosas que dejen señalización porque esto nos ocasiona mucho peligro a los ciudadanos, imagínese si una creatura se cae ahí, se va a golpear y hasta se puede mo­rir, o que cierren la calle para que no haya un accidente, en­tonces pues que Pablo Lemus que no deje esto así, porque son más de 15 días y ni siquie­ra se sabe qué van a hacer y se fueron, no hay ni alumbrado público, de hecho estábamos hasta poniéndonos de acuerdo los vecinos para ver si pone­mos costales o qué hacemos”.

Cabe señalar que aquellas personas que caen en este tipo de agujeros y sufren de algún daño, tienen el derecho de ser indemnizados por la autoridad que ocasionó el problema.

El proceso es mediante una demanda a través de la ley de responsabilidad patrimonial y las personas cuentan con la posibilidad de que se les indemnice no sólo en daños materiales sino, en lo econó­mico y en los perjuicios que les haya causado el haber sido víctima de dicho problema.