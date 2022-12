No para acoso de policías contra los motociclistas

“Pura corrupción con esos cabrones”, acusan

Por Rafael Hernández Guízar

Motociclistas en Guada­lajara se dijeron acosados por la policía municipal que hace revisiones sin justifi­cación alguna.

Tras las modificaciones a la ley de movilidad del esta­do de Jalisco que le otorga a los policías municipales di­cha facultad, la de hacer las revisiones a los motociclistas cuando estos cometan alguna falta al reglamento de dicha ley, son los mismos motoci­clistas quienes ahora acusan que se están extralimitando los uniformados y que los de­tienen sin causa alguna.

“A mí me pararon y no hice nada malo, traía mi cas­co, mi chaleco con las ba­rras reflejantes, no venía por carril prohibido ni haciendo nada malo, nada fuera de lo que se me permite hacer, y me pararon, y les dije que por qué me paraban y me dijeron que porque podían, y que les enseñara la licencia y los pa­peles de la motocicleta y el seguro, y todo traigo, pero empezaron con una cosa y otra, y luego le hablaron a otra patrulla, y me checaron los da­tos a mí, y así, empezaron con un montón de cosas y total, que acabaron bajándome 500 pesos que porque si no que me iban a quitar la moto y que me iban a detener que porque no me dejaba revisar y puras pen­dejadas, total, pura corrupción con esas cabrones, y yo digo francamente que no se vale porque ahora hay que cuidarse de los viales (policías viales) y de los municipales y pues que chinga, vamos para atrás, en lugar de que hagan cambios para bien, todo es para mal, pues no se vale”, dijo muy molesto Bernardo Hernández, un motociclista muy molesto que denunció un posible acto de corrupción.

–¿Y usted denunció este acto?

–No pues para qué, si son ellos mismos los que van a terminar por investigar o cual­quier cosa, pues para qué, ni caso tiene, es más, hasta le da a uno miedo porque le toman fotografía a la identificación y ahí viene la dirección de uno, pues no, de pendejo los de­nuncias, ya saben dónde vives, fácil te caen y te detienen por cualquier cosa y al rato cómo le haces, termina siendo tu pa­labra contra la de ellos, como que no es negocio.

Y es que a decir de este ciudadano, es muy molesto enfrentarse a este tipo de pro­blemas en los que difícilmen­te se puede salir bien librado, dijo, ya que existe el miedo a las represalias.