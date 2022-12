Madre exige protección para buscar a sus hijos

“Sólo recibo hostigamiento, revictimización y omisiones”, denuncia

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Tras señalar que de las au­toridades de todos los niveles de gobierno han recibido solo revictimización u omisiones, lo que ha suscitado que el caso simplemente no avance, familiares de los hermanos Camarena denunciaron que fueron víctimas de un intento de privación de libertad; ur­gieron a que se tomen medi­das para su protección.

Guadalupe Camarena es madre de cinco hijos que en la actualidad se encuentran en calidad de desaparecidos; a Lucero la busca desde el 2016, y a José de Jesús, Ernesto, To­natiuh y Oswaldo desde el 2019. Estos últimos desapare­cieron a manos de policías del municipio de Ocotlán.

Aunque ha habido algunas búsquedas en campo, el des­dén de autoridades ha provo­cado que Guadalupe y demás familiares realicen en realidad estas labores, lo que les ha pa­sado factura ya que el 14 de diciembre pasado dos camio­netas les cerraron el paso, en el municipio de Tlaquepaque, y trataron de plagiarlos.

Esto, lamentaron, solo se viene a sumar a una larga lista de intimidaciones, agre­siones y otro tipo de actos en su contra, que ponen en riesgo su vida solo por hacer aque­llo que el Estado mexicano no realiza: buscar a los suyos.

“Me he vuelto rastreado­ra, investigadora. He buscado bajo tierra y en vida a mis hi­jos y hemos hecho búsquedas en la madrugada en todo el centro de la ciudad y me sien­to muy angustiada porque en realidad nos hacen faltan bús­quedas por parte de la Fisca­lía, cosa que no se han hecho desde hace seis meses”, ex­presó Guadalupe Camarena.

Integrantes del Centro de Justicia para la Paz y el Desa­rrollo (CEPAD), quienes dan acompañamiento a la familia, señalaron que autoridades no han cumplido con la estra­tegia integral que incluya un plan de acción y cronograma para la búsqueda de los her­manos, pues aunque durante el 2022 se han realizado tres jornadas, estas han carecido de acciones estructuradas.

Añadieron que la última búsqueda de autoridades se hizo en julio y que estas no tienen proyectadas más la­bores sino hasta marzo del siguiente año, por lo que ur­gieron a acciones que dejen de revictimizar a la familia, tendientes a búsquedas en campo organizadas y con to­das las medidas de protección para que no vuelvan a ser víctimas de incidentes como el que sufrieron el 14 de di­ciembre pasado.

“Por parte de la Fiscalía Especial en Personas Des­aparecidas que se garanticen medidas de protección a la familia Camarena acorde a la situación de riesgo en la que se encuentran. Por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Perio­distas, que se asegure la incor­poración al mismo a la fami­lia y que se generen acciones necesarias para garantizar sus derechos a la vida, integridad y libertas”, añadieron.