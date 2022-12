“Gobierno tapatío simula la búsqueda de desaparecidos”

Encima retira cédulas pegadas por colectivos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al simular el descubri­miento de una fosa clandes­tina, con pancartas y diversas consignas, integrantes del colectivo Luz de Esperan­za se manifestaron ayer por la mañana a las afueras del ayuntamiento de Guadalajara; exigieron que el gobierno no retire las fichas de búsqueda que pegan de manera cons­tante por la ciudad.

Debido a que han sido sis­temáticamente ignorados, el colectivo –conformado por familiares de desaparecidos– aseveró que autoridades no pueden atentar contra la bús­queda y demás acciones que realizan día con día en aras de encontrar a los suyos con vida.

“El gobierno no puede, ni debe atentar bajo ninguna circunstancia un acto de in­vestigación en vida de ningún desaparecido, porque se en­contraría atentando en contra de la misma localización con vida de la víctima directa y eso es un delito. Si el estado o municipio continúan ac­tuando de esta manera, se les debería juzgar por esa razón. Las pegas de cédulas de bús­queda son eso, actos de inves­tigación en vida”, refirió Héc­tor Flores.

Manifestantes expresaron que en su momento el gobier­no municipal les prometió 18 millones de pesos para un fondo que atienda a los colec­tivos de búsqueda, sin embar­go, ante el desconocimiento de autoridades actuales es que exigieron respeto a los acuer­dos y sobre todo resultados.

“Ya basta de simulación, ya basta de oídos sordos, ya basta de política, ya basta. Este desinterés generalizado por la vida tiene que terminar el día de hoy, y tenemos que empezar a garantizar y cum­plir las disposiciones lega­les a las cuales el estado y el ayuntamiento están sujetos”, añadió Flores.

Con pega de fichas de bús­queda en el palacio munici­pal, el colectivo exigió diálo­go con autoridades, y aunque el secretario general, Eduardo Lomelí, fue quien los recibió, lo cierto es que manifestantes salieron decepcionados ya que no se concretó ni un solo acuerdo para avanzar en el tema.

“Esperemos que el ayun­tamiento dé esa cara humana y sensible a la población que más lo necesita. A nosotros no nos importan los temas políti­cos o empresariales que pre­sentan como logros, para no­sotros no existe ningún logro cuando están desapareciendo 45 personas diarias. ¿De qué logro nos podemos jactar si no podemos garantizar la se­guridad de los ciudadanos?”.