Ratifican a Antonio Flores como magistrado en el STJE

Presidente de Poder Judicial se deslinda de decisión de diputados

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El pleno del Congreso de Jalisco aprobó ratificar a An­tonio Flores Allende como magistrado del Supremo Tri­bunal de Justicia del Estado (STJE) por un segundo perio­do de 10 años.

Fueron 33 votos a favor y 2 abstenciones mediante los cuales se concretizó la ratifi­cación que, a decir del pro­pio magistrado, se debió al trabajo que ha realizado los últimos siete años en la Se­gunda Sala Especializada en Materia Penal.

“A seguir trabajando, a se­guir desempeñando las labo­res que tengo en el tribunal, el trabajo día a día es duro den­tro de la sala jurisdiccional y aparte tenemos asignadas ta­reas como es la Comisión de Transparencia y el Comité de Transparencia. ¿Qué sigue? Seguir trabajando mucho, les debemos mucho a los jalis­cienses y hay que seguir en esa labor”, refirió luego de que se le tomara protesta.

En torno a los señalamien­tos respecto a que fue ratifi­cado en realidad por ser un perfil ligado a Movimiento Ciudadano (MC), el juzgador dijo desconocerlos y enfatizó que a todo caso su trabajo ha hablado por sí mismo.

“Se elaboró mi dictamen en el Supremo Tribunal, están los números buenos, el dictamen venía con números favorables, con números suficientes como para poder pasar una califica­ción”. Por cómo este Congre­so rechazó ratificar hace días a Luis Enrique Villanueva Gómez, a pesar de que sacó resultados similares al juzga­dor ya ratificado, por su parte el presidente del Poder Judi­cial, Daniel Espinosa Licón dijo respetar la decisión que tomaron diputados y evitó posicionarse al respecto.

“El tema de qué resuelvan es una decisión respetada por los diputados. Yo me reser­vo la opinión en esos temas, vuelvo a insistir, lo que yo siempre he hecho es respetar las decisiones de un poder li­bre y soberano, como espero que también respeten las de­cisiones que tomamos en el Poder Judicial”.

Con respecto a la suspen­sión obtenida por Villanueva Gómez para mantenerse en el cargo, el presidente del STJE expresó que no han recibido una notificación oficial, por lo que mencionó desconocer el efecto de la misma.

“No puedo opinar de una suspensión que no he analiza­do, cuál fue el acto reclamado y cuáles fueron los efectos de esa suspensión. Él (Luis Enri­que) sabrá si una suspensión le ampara para permanecer, pero él con la suspensión se puede presentar (al Supremo) sin lugar a dudas si la suspen­sión se concedió para perma­necer, claro está”, añadió, al señalar que este no sería el primer caso, ya que al menos existen dos precedentes de juzgadores que se mantuvie­ron en el cargo por una vía similar.