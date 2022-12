¡Protestan pepenadores por cierre de Matatlán!

El alcalde Sergio Chávez nos dio atole con el dedo, acusan

Por Rafael Hernández Guízar

Ya hicieron plantón en la presidencia municipal tonal­teca los pepenadores en pro­testa por el cierre de la planta de transferencia en Matatlán.

Andrés Gaona Ortega, presidente de la Asociación de Pepenadores de Jalisco, indicó que están hartos de las promesas incumplidas del alcalde de Tonalá Sergio Chávez, dijeron que no se moverán hasta que les den solución, pues son mil 200 pepenadores los que no tie­nen trabajo.

“Estamos aquí porque nos quedamos sin trabajo ya hace aproximadamente 15 días, que fue cuando cerraron nues­tra fuente de trabajo, la planta de transferencia de Matatlán, y tenemos un aproximado de unas 200 gentes protestando porque unas mil gentes más están saliendo a trabajar para llevar dinero a sus casas, la gente que estamos aquí reci­bimos algo de la gente que sí está trabajando porque nece­sitamos seguir en la lucha”, dijo.

Y agregó: “Ya platicamos con el señor presidente y nos dio atole con el dedo como lo sabe hacer con toda la pobla­ción, y la situación es que lo único que estamos esperando es que salga y nos diga que ya se va a abrir la fuente de tra­bajo porque ya no creemos en su palabra, ni en su política, la ciudad está inundada de ba­sura y mire, compró cinco ca­rretones y hasta mis nietos los van a venir pagando porque va a decir que se endeudó por no sé cuántos años y lo que haya adquirido lo vamos a es­tar pagando por muchos años y luego también, que quiere cobrar como si fuera el SIA­PA el servicio de la basura y no es posible que la población siempre tenga que pagar todo, que nos haga estos a la clase vulnerable no es justo”.

Resaltó que no se van a mover hasta que haya una res­puesta pues ya no quieren más promesas que simplemente no se cumplen, ni por el alcalde tonalteca ni por ninguno de los regidores del municipio.

“La gente sale a trabajar a otros lugares hasta fuera del estado para traer para subsistir (…). Hay gente que necesita de medicamentos de por vida y también estamos haciendo cooperación para que tengan sus medicamentos; (…) –del municipio– Iban a depositar mil 200 toneladas de basura diarias, tengo un papel fir­mado por el presidente y el cabildo, todos los regidores lo prometieron, y si todos no pueden con este problema, pues no van a poder con pro­blemas más grandes que se les vengan por la población”, finalizó.