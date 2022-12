Ordenan liberar a Gabriela, procesada tras denunciar el abuso sexual contra su sobrina

La fiscalía no investigó lo suficiente como para acreditar delito: Abogado

Por Gloria Reza M.

(apro).– Un juez decre­tó la libertad de Gabriela E., quien había sido señalada de presuntamente violentar la intimidad sexual de su sobri­na de 5 años, tras tomar una fotografía con el objetivo de obtener una prueba para de­nunciar por abuso sexual a Gabriel, su hermano y padre de la menor, quien es un reco­nocido empresario y provee­dor del gobierno de Jalisco.

En entrevista, el asesor jurídico de la señalada, Héc­tor Pérez Rivera, explicó que el juez determinó dejar en libertad a Gabriela –quien había sido detenida desde el pasado viernes– debido a que “la Fiscalía no había realizado una investigación adecuada para acreditar la existencia de un delito”.

Además, recordó que el juzgador dijo que “efectiva­mente Gaby tomó la foto­grafía justificadamente para presentar la denuncia y que no había ningún indicio de que la hubiera distribuido o difundido, entonces que no se acreditaba la existencia de ningún delito, y por lo tanto no había elementos para vin­cularla a proceso y dictó su inmediata libertad”.

El asesor jurídico aclaró que “como en cualquier etapa procesal, la Fiscalía y la ase­soría jurídica tienen tres días para, en su momento, apelar la resolución” para que la de­pendencia estatal investigue.

Sin embargo, considera que es difícil que la Fiscalía tome esa decisión “toda vez que se ha establecido que la fotografía fue con causa justi­ficada, que no hay elementos de difusión (…) y en este mo­mento quedaron desvirtuados los medios de prueba que se tienen, e incluso un testimonio de la niña quedó demostrado que fue obtenido de forma de­fectuosa, por lo tanto, ilegal”.

La audiencia de vincula­ción tuvo una duración de casi diez horas; previo a su inicio, un colectivo de fe­ministas acudió a las insta­laciones de Puente Grande para exigir justicia y liber­tad para Gaby.

Héctor Pérez también mencionó que ahora se avo­carán a que la Fiscalía inves­tigue el presunto abuso sexual cometido contra la menor.