Niegan entrada al Congreso a ancianos

Los guardias aducen “motivos de seguridad”

Por Rafael Hernández Guízar

Un grupo de adultos ma­yores ayer fue reprimido por la seguridad del Congreso del Estado, les negaron el acceso, supuestamente por protocolos internos.

Y es que un grupo redu­cido de adultos mayores se apersonaron ayer en el Con­greso del Estado para hablar con los diputados de diversos temas que tienen que ver con su calidad de vida y derechos rezagados que no se han cu­bierto por las mismas autoridades; en respuesta, un rotun­do “no” se les dio al momento de querer entrar.

“Pues Alfaro como siem­pre, que revise qué clase de gañanes tiene en cuartos puestos, qué clase de diputa­dos hay, qué cosas hacen este tipo de tipejos. Dicen que es­tán por la defensa de los dere­chos de los adultos mayores y aquí les niegan el acceso, no tienen ninguna razón de ne­gar acceso, aun cuando sean protocolos, protocolos de qué, no están armados, ellos pueden acceder, escuchar las declaraciones que están dan­do los diputados, hacer lo que les dé la gana mientras que no estén fuera del marco de la ley”, dijo uno de los adultos mayores entrevistados ayer en las afueras del congreso del estado.

y siguió: “No sé a qué le tienen miedo, porque si qui­siéramos hacer algo malo lo haríamos, pero lo que hace­mos es siempre en favor de la sociedad, y ellos como dipu­tados y el mismo gobernador están para servir al pueblo, y yo aplaudiría cuando un di­putado suba a pleno algo en beneficio de la ciudadanía y yo siempre he dicho que de­ben de hacer algo en beneficio de la gente que vota por ellos, pero no lo hacen”, indicó.

Y es que la problemática que se dio no es nueva; de he­cho, es lo mismo que se apli­ca con prácticamente todos aquellos que desean ingresar a dicho edificio público. En su descarga, los policías de la entrada, aseguran que esto lo hacen por protocolos de se­guridad ante las muchas ma­nifestaciones que se dan en contra de los diputados.

“Qué clase de seguridad tienen en los lugares públi­cos, no sé por qué tienen tan­to miedo al pueblo, si ven que somos adultos mayores y no nos dan acceso, y la cosa es que no vienen armados, no vienen a poner una granada ni nada de eso, por qué se res­tringe el acceso, y ni siquiera le dirigen la palabra a la gen­te”, finalizó.

2022