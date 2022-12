AMLO, acuérdate de nosotros: Exbraceros

Llaman al Presidente a refrendar apoyo a su causa

Por Rafael Hernández Guízar

Los exbraceros siguen olvidados del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, sentenció Pablo Arellano Morfín, re­presentante nacional de este movimiento obrero. recordó que los trabajadores que mi­graron a los estados Unidos en la década de los 40 tras un acuerdo binacional con México, fueron estafados y que había una promesa de AMLO para que se les paga­ra lo que por años y años se les ha negado, su dinero que les descontaron cuando tra­bajaban en el campo y otras áreas de la Unión America­na, pero que al momento ha quedado de lado.

“Yo sí necesito que el pre­sidente en una reunión me aclare si se va a resolver el tema de los exbraceros sí o no, así se lo planteé a Alejandro Encinas, que es el subse­cretario de Derechos Huma­nos, y yo he estado esperando respuesta de esa reunión que tuvimos desde el mes de sep­tiembre y hasta el momento no hay comunicación (…). Representamos a los exbrace­ros no sólo de Jalisco sino del país, y vamos a reiniciar en enero, acudir de nuevo a Ciu­dad de México para sentarnos con senadores y diputados que son amigos de la causa para retomarla”.

Ya se cumplieron 80 años desde que a los exbraceros se les quitó esta cantidad y que el gobierno de la república mexicana se ha negado a re­sarcir; sin embargo, ellos no quitan el dedo del renglón para que se les pague.

“Yo les voy a aclarar algo, dicen que Andrés Manuel no estaba cuando esto pasó, pero él es el presidente y así como adquiere pagos de deudas an­teriores, así también adquie­re los compromisos que hay por ejemplo con los exbra­ceros. Si vemos que no hay respuesta y no dan ni aper­tura, qué es lo que podemos pensar, seguramente que se mueran todos, que no quede ninguno, y es muy triste por­que se supone que este es un gobierno progresista, y yo en lo personal tengo mis dudas de que en realidad vaya a ha­ber una Cuarta Transforma­ción como se había plantea­do desde un inicio”, indicó.