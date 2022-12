Simulan acto jurídico en Ciudad Guzmán

Para evitar el pago de pensión a hija

Por Rafael Hernández Guízar

Un nuevo caso de posi­ble corrupción se denunció a Página 24, se trata de una notificación ficticia que se desarrolló en el Juzgado Primero de lo Civil con sede en Ciudad Guzmán, munici­pio de Zapotlán el Grande, Jalisco.

Se trata de una simula­ción de actos jurídicos para lo que presuntamente se habría prestado el notificador adscri­to a ese juzgado y en donde gracias a dicho acto, una jo­vencita se quedará sin recibir pensión alimenticia.

“Pues lo que pasa es que me dijeron que dizque mi papá me había promovido que me dejaran de dar pen­sión, que porque ya soy ma­yor de edad, acabo de cumplir 18 años, pero necesito que me den lo de la pensión por­que estoy estudiando y es con eso con lo que me ayudo para poder estudiar por los gastos que salen de la misma uni­versidad”, dijo la entrevistada quien pidió que su nombre quedara en el anonimato.

y es que el acto ilegal, se realizó con una credencial de la escuela, concretamente de la Universidad de Guadala­jara (UdeG), donde ella está cursando el primer semestre de su licenciatura, pues ni si quiera tiene credencial d elec­tor ya que acaba de cumplirla mayoría de edad.

A ella, la ley le protege para que siga recibiendo la pensión alimenticia de su padre hasta que termine la li­cenciatura, incluso, hasta los 25 años de edad si sigue es­tudiando, esto de acuerdo con el Código Civil del Estado de Jalisco.

Luego del divorcio de sus padres, esta misma práctica se realizó con sus dos hermanos mayores, a los que les aplica­ron la misma situación ilegal y con la que se quedaron sin recibir alimentos.

En tanto, su madre es quien ha tenido que lidiar con los gastos en general, y pese a que ha solicitado al mismo juzgado que se investigue el hecho, nada se ha hecho.

Por ello, acudieron al Consejo de la Judicatura y presentaron una queja contra el juzgado, misma con la que pretenden que se haga justicia y se restaure el daño cometido contra esta familia.