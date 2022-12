Para muchos, los festejos navideños serán modestos

“El niño Dios no va a llegar como uno esperaría”: Padres de familia

“Más que recibir un regalo lo que te carga las pilas y te da alegría es verles la carita de felicidad a los hijos, a tu esposa cuando ve que sí le llegó algo en el árbol”, explicó uno de los entrevistados

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos en Guadala­jara adelantaron una apretada navidad, la falta de recursos hará que muchos no tengan posibilidades de festejar como lo tenían previsto.

Y es que ayer, tras un sondeo realizado en la zona centro de esta ciudad capital, trascendió que muchas de las personas están presentan­do problemas para lograr la compra de regalos, una de las tradiciones que esperan con mucha esperanza, sobre todo los niños.

“Pues apretados, la verdad bien apretados, pero conten­tos de estar bien, vivos, sanos, con salud, que eso es lo que cuenta, ya ves que muchos se fueron ahora con eso de la pandemia, pues gracias a Dios estamos bien y eso es lo que cuenta, sí es cierto que este año el niño Dios no va a llegar como una esperaría, porque pues está bien duro, pero a ver cómo le hacemos, el chiste es que los niños reciban algo en el arbolito que es la ilusión de todo niño, ellos no entienden ni saben que la situación esté difícil, ellos lo que quieren es ver es el regalo, y pues en eso estamos enfocados”, dijo Leandro Gómez, uno de los entrevistados.

–¿Y qué va a hacer?

–Pues recurrir a la deuda, no con todo pero sí con una parte, gracias a Dios que te­nemos una tarjeta del Coppel, y pues ahí está más caro pero ni modo, ni modo de que mis niñas no reciban algo, mi es­posa que todo el año se friega, algo sencillito pero algo.

Y es que a decir de este y muchos otros de los entre­vistados, es complicada la si­tuación para el cierre de año, un gasto que inevitablemente deberán de hacer por la tradi­ción de dar y recibir regalos, aunque para muchos de los padres de familia será más bien dar y no recibir, al menos no regalos.

“Pues ya cuando uno se casa terminas entendiendo que ya pasas a veces como a segundo término, que más que recibir un regalo lo que te carga las pilas y te da alegría es verles la carita de felicidad a los hijos, a tu esposa cuando ve que sí le llegó algo en el árbol, que a mí me gusta ha­cerle bromas, me gusta decir­le que pues que aunque sea le voy a dar un desodorante o un talco y luego le compro unos aretitos o una cadenita o algo pues, no tan caro pero que no pase desapercibido porque ella es el pilar de la casa y es como si fuera uno más de los chavos, nomás vieras la carita de felicidad cuando ve que sí le trajo algo el niño Dios, eso es lo que a mí me da gusto ya si a mí me dan algo pues bue­no y si no, pues no importa, lo que me da gusto es que ellos estén bien”, agregó.

Además, por familia, más o menos, el presupuesto de la cena es de al menos 600 pe­sos, una cantidad extra que debe sumarse a la ya de por sí pesada carga que en la mayo­ría de los hogares está presen­te para la actual temporada decembrina.